POPULAÇÃO RECEBE VALMIR FRANCISQUINHO COM FESTA EM ITABAIANA

14/03/19 - 05:24:53

Desde às sete horas da manhã desta quarta-feira, 13, uma multidão de pessoas se aglomerou na frente da Prefeitura de Itabaiana para receber, com bastante animação, o prefeito do município, Valmir de Francisquinho, afastado do cargo há quatro meses.

A comemoração acontece desde terça-feira, 12, quando o Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu pela volta do gestor ao cargo escolhido pelo o povo. “Nunca vi uma festa durar por dois dias. Estamos felizes. Valmir é um homem trabalhador, merece voltar ao lugar que é dele, porque fomos nós que o colocamos aqui”, disse Fábio Machado Lima.

Sob gritos de alegria, cantorias e frases como “Volta, Valmir”, Valmir de Francisquinho chegou à sede da prefeitura por volta das 12h30. Bastante emocionado com o carinho do povo, o político ganhou um imenso abraço da população, entre idosos e crianças. Foi quase impossível a imprensa aproximar-se dele, de tanta gente que disputava um espaço da Praça Fausto Cardoso para abraçá-lo.

Depois de quase uma hora, a população abriu espaço e o conduziu ao gabinete de chefe do executivo municipal. “Esse é o lugar de onde nunca você poderia ter saído”. “Obrigada minha Nossa Senhora da Conceição, por ouvir as nossas preces”. “Esse é o homem do povo”. Era o que se ouvia em meio à multidão, onde muitos não conseguiam conter as lágrimas.

Para Valmir, agora é o momento de retornar o trabalho e concluir os projetos da administração. “Só tenho a agradecer por esse carinho. Estou extremamente emocionado e grato, primeiramente a Deus e ao povo, por tanta manifestação de carinho que recebei não apenas hoje, mas durante todo o tempo de que estive ausente da administração. Todos recebam a minha gratidão e os meus agradecimentos por tudo o que fazem por mim”, disse Valmir.