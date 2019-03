PC APREENDE FIOS DE FIBRA ÓTICA EXTRAVIADO DE OPERADORAS

14/03/19 - 13:20:17

​​​​​​​Material foi encontrado em endereços pertencentes a um provedor de internet

Policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana começaram uma investigação, com base em denúncias, sobre a possível receptação de fios de fibra ótica de operadoras de telefonia. Os investigadores realizaram na manhã desta quinta-feira, 14, diligências em três endereços pertencentes a um provedor de internet, com atuação na zona Sul da capital. Os policiais foram em dois endereços localizados na região do Aeroporto e outro no bairro Atalaia.

Segundo a delegada Carina Rezende, responsável pelas investigações, os trabalhos começaram no final do mês de fevereiro. Não se sabe ainda como os proprietários da empresa tiveram acesso ao material extraviado das operadoras de telefonia celular. Para isso, a delegada ouviu representantes de todas as operadoras, as quais, a partir da apreensão do material encontrado na manhã de hoje, vão verificar em seus depósitos como os fios de fibra ótica desapareceram.

Os policias também vão ouvir os representantes da empresa, que serão reinquiridos a fim de que seja possível individualizar a responsabilidade deles. As investigações continuam e podem ser ampliadas, caso haja novas denúncias. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181.

Fonte e foto SSP