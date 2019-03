Banese financia geração de energia solar fotovoltaica

Placas fotovoltaicas transformam a energia solar em eletricidade

O Banese está financiando a implantação de sistemas de micro e minigeração de energia elétrica fotovoltaica, que é obtida através da luz do sol, de modo economicamente sustentável. As operações de crédito do banco, destinadas a pessoas físicas, empresas e produtores rurais, contam com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

São itens financiáveis todos os dispositivos necessários para a geração de energia elétrica fotovoltaica, bem como a instalação dos sistemas.

De acordo com o Banese, os interessados no crédito podem financiar até 100% do valor do investimento, a depender do porte e localização do empreendimento, e as condições de pagamento pelo empréstimo são muito atrativas.

As contratações podem ser feitas nas agências do Banese, onde os interessados podem obter mais informações sobre essa modalidade de crédito e como fazer para concretizar os seus projetos, desde os mais simples, voltados para a geração de energia elétrica para residências, até os mais complexos, envolvendo sistemas destinados a instalações comerciais e industriais, entre outras.

