Clube de Vantagens da Somese tem a Chevrolet Contorno como mais nova parceira

15/03/19 - 14:42:06

Com a finalidade de oferecer uma gama de ofertas e benefícios exclusivos para os médicos sócios adimplentes, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) esta semana firmou uma parceria com a Chevrolet Contorno Sergipe que disponibilizará descontos especiais para o médico que quiser adquirir ou trocar o carro, fazendo parte do Clube de Vantagens da Instituição.

Além da concessionária, os associados já possuem descontos em diversos estabelecimentos conveniados como restaurantes, cursos de inglês, empresas de viagens, consultoria esportiva, etc. O médico associado só poderá desfrutar do Clube de Vantagens se estiver em dia com sua anuidade.

Para se associar a Somese, basta se deslocar até a sede da instituição, preencher um formulário e pagar uma taxa anual e está pronto para usufruir dos benefícios.

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, o Clube de Vantagens é um benefício para o médico associado e com isso, ele vai poder ter descontos em diversos locais. “Temos parceria com diversas empresas e a Chevrolet Contorno Sergipe chegou para somar ainda mais às existentes e nos mostra a credibilidade que a Somese tem perante a sociedade conquistando grandes parceiros”, destacou Dr. Aderval.

Segundo o gerente de vendas da Contorno Veículos, Márcio Barreto, essa parceria é fantástica porque é vinculada à General Motors. “Ela oferece um desconto adicional aos associados ou funcionários da Somese com um valor extra ao que a gente trabalha no mês. Todos os carros serão vendidos com bônus adicional referente à parceria com a Somese”, comentou Márcio.

Por Maraisa Figueiredo