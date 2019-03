Escravos do crack

15/03/19 - 08:21:09

Além da família, a sociedade em geral deve se envolver na luta contra do crack, droga que não escolhe cor, gênero, classe social ou religião. Com poder avassalador, essa praga invadiu a sociedade, quebrou regras, transpôs limites e escravizou milhares de pessoas. Jovens viciados desfalcam os pais, roubam e se prostituem para comprar um punhado do “veneno”. O crack é descrito pelos usuários como uma “droga egoísta”. Dependentes deixam aos poucos o convívio familiar, amigos e trabalho. Isolam-se. Até os companheiros de uso são abandonados. A vida social passa a não existir mais. E as alucinações provocadas pela paranoia pós-droga começam a atormentar. O grito por socorro só vem quando existe uma consciência da própria desmoralização, mas aí já é tarde demais. Portanto, é dever de todos lutar contra essa tragédia.

Troca-troca

O jornalista e publicitário Carlos Cauê toma posse nesta sexta-feira, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju. Será durante a solenidade de lançamento do programa oficial do aniversário da capital, que completa 164 anos neste domingo. A expectativa é que o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) também oficialize o convite ao vereador Antônio Bittencourt (PCdoB) para assumir uma secretaria. Em isto acontecendo, o comunista será substituído pelo suplente Camilo (PT), que vem a ser filho do deputado federal João Daniel (PT). Aguardemos, portanto!

Nova tentativa

O senador Alessandro Vieira (PPS) conseguiu, finalmente, as 27 assinaturas para reapresentar o pedido de instalação da CPI das Cortes Superiores, batizada de “CPI Lava-Toga”. No começo de fevereiro, ele também obteve o número mínimo de assinaturas, porém os senadores Tasso Jereissati (PSDB) e Katia Abreu (PDT) deram pra trás e a CPI foi para o vinagre. Tem gente apostando uma mariola de goiaba que este também será o futuro da nova empreitada de Vieira. Homem, vôte!

Ao deus dará

Em alguns municípios sergipanos a coisa mais difícil é encontrar as delegacias de polícia com as portas abertas. Já existe até inquérito patrocinado pelo Ministério Público para apurar tamanho descaso. Segundo Jonathas Evangelista, coordenador das delegacias do interior, não existem policiais civis em número suficiente para garantir a abertura diária de algumas especializadas. Nem precisa dizer que a bandidagem agradece por este descaso do governo. Misericórdia!

Vidraça alheia

E o líder do governo na Assembleia, deputado Zezinho Sobral (Pode), está injuriado com a lentidão da obra de duplicação da BR-101 em Sergipe. Ele está certo, pois dos 206 quilômetros da rodovia federal em solo sergipano, 104 quilômetros estão inacabados. “Esta obra já deveria ter ficado pronto há anos”, reclama o deputado. O que será que Zezinho Sobral acha da falta de conservação das nossas rodovias estaduais, muitas em completa petição de miséria? Crendeuspai!

Dou-lhe uma…

Acontece nesta sexta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão do Aeroporto de Aracaju. Também hoje serão leiloados outros 11 terminais, a maioria no Nordeste. O governador Belivaldo Chagas (PSD) se encontra na capital paulista para assistir o pregão do nosso campinho de pouso. Ele espera que, após ser entregue à iniciativa privada, o aeroporto Santa Maria passe a oferecer mais qualidade no atendimento. Tomara!

Marielle vive

Manifestações em todo o país marcaram, ontem, a passagem do 1º ano do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson. O deputado estadual Dilson de Agripino (PPS) também homenageou a memória da parlamentar carioca. Ele colocou na porta do gabinete na Assembleia a placa “Rua Marielle Franco”, idêntica a que foi quebrada, ano passado, pelo estúpido deputado carioca Rodrigo Amorim (PSL). Marminino!

Crise da carne

A ministra Tereza Cistina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visitará Sergipe em breve. Vem discutir com o governo estadual e o Ministério Público sobre a crise da carne provocada pelo fechamento de todos os matadouros municipais. Reunida com os deputados federais Valdevan Noventa (PSC) e Bosco Costa (PR), a ministra pediu a relação dos abatedouros mais adequados para cumprir a licença ambiental e as condições sanitárias. Hoje, apenas dois frigoríficos particulares abatem legalmente animais em Sergipe.

Petista no comando

E o deputado estadual Iran Barbosa (PT) não esconde a alegria por ter sido indicado presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática da Assembleia. O petista também é membro titular da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e da de Direitos Humanos. O Legislativo estadual já definiu a composição das 15 comissões permanentes, além do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ah, bom!

Há vagas

Tá interessado num bom emprego federal? Pois fique sabendo que o governo Jair Bolsonaro (PSL) vai nomear os dirigentes dos órgãos federais em Sergipe. Na próxima semana, a bancada sergipana aliada do governo federal vai se reunir para tentar um consenso em torno das indicações dos felizardos. Para ser indicado a um desses bem pagos empregos, basta ter votado no capitão de pijama, não ter ficha suja e ser apadrinhados de um deputado federal ou senador. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de setembro de 1911.

Resumo dos Jornais