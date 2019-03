KITTY LIMA E O G-4 LANÇAM INICIATIVA “LUTO PELA SEGURANÇA”

15/03/19 - 15:00:25

A deputada estadual Kitty Lima (Rede) convida toda a população para acompanhar e participar da audiência pública que acontece na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na próxima segunda-feira, 18, a partir das 8h, com o tema “Segurança Pública – Responsabilidade de Todos: Importância do Concurso Público para Melhoria da Qualidade de Vida da População”.

A propositura é de autoria do deputado Georgeo Passos (PPS) e faz parte de uma parceria com a deputada Kitty Lima e os correligionários da bancada independente ‘G-4’, composta ainda pelos deputados Dr. Samuel Carvalho (PPS) e Rodrigo Valadares (PTB). Na oportunidade, os parlamentares lançarão a iniciativa ‘Luto pela Segurança’, que consiste na utilização de faixas pretas representando a consternação com a falta de políticas públicas do estado na área.

Entre os assuntos em pauta estarão a discussão em torno da necessidade de investimento em segurança pública a partir da convocação dos aprovados dos últimos concursos, além da cobrança pela realização de novas seleções no estado.

– O quê: Audiência Pública com o tema: ‘Segurança Pública – Responsabilidade de Todos. Importância do Concurso Público para Melhoria da Qualidade de Vida da População’.

Por Felipe Maceió

Foto Gilton Rosas