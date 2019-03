LÍDER DO GOVERNO NO CONGRESSO CUMPRE SUA 1ª AGENDA EM SE

15/03/19 - 04:51:10

Líder do Governo no Congresso cumpre sua primeira agenda em Sergipe e reúne-se com bancada e representantes da classe empresarial

Joice Hasselmann (PSL-SP) chega a Sergipe aberta ao diálogo com a bancada local a convite da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) e do Movimento Brasil 200

Nesta sexta-feira, 15, a líder do Governo no Congresso, Joice Hasselmann, cumpre a sua primeira agenda no Nordeste como parlamentar, a convite da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) e do Movimento Brasil 200 em Sergipe, para uma palestra no Jantar com Negócios, organizado pela entidade empresarial.

As atividades previstas na agenda da parlamentar apresentam um caráter democrático e a dinâmica que já é uma característica de seu perfil parlamentar. Na agenda, antes mesmo da atividade aberta ao público, a deputada federal mais votada do país participará de uma reunião fechada com a bancada federal sergipana, representantes do Governo do Estado e da categoria empresarial, pauta sugerida pela ACESE e prontamente aceita pela deputada.

Segundo Marco Aurélio Pinheiro, presidente da ACESE, esse momento é crucial, principalmente quando observamos o momento econômico do país e de Sergipe. “Agora que as eleições passaram e um novo governo começou, é fundamental que o diálogo aconteça e a crise seja combatida, viabilizando o desenvolvimento de Estados e municípios.

Para a agenda fechada, além dos deputados e senadores sergipanos, foram convidadas lideranças do meio empresarial. Representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju também foram convidados. Após essa agenda, está programada uma coletiva de imprensa.

