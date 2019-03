Prédio abandonado vira um “depósito humano” na Orla de Atalaia em Aracaju

15/03/19 - 11:23:48

O prédio construído há mais de uma década e que seria um hotel, localizado na avenida Rotary, na Orla de atalaia, tem causado muitos transtornos, principalmente para a administração pública que, mesmo sabendo o risco que oferece às pessoas, não toma providência.

Na manhã desta sexta-feira (15) um funcionário público estadual que pediu para não ser identificado, enviou fotos e um relado do que ele viu, na noite de ontem, quando teve acesso à parte interna do prédio que deveria estar vazio, mas que segundo ele “está lotado de pessoas. Verdadeiros zumbis. Coisa triste de se ver”, afirmou.

Segundo ele, durante o tempo em que esteve no local, “foi possível ver pelo menos 30 pessoas que circulavam pelo local, indo e vindo, como verdadeiros zumbis. Eles falavam muito, mas ninguém entendia o que eles diziam. Um verdadeiro depósito humano”, contou.

O mais grave no relato do servidor, foi a informação de que entre os “moradores” do prédio, foi possível ver várias crianças, aparentemente desnutridas e mesmo sendo no período da noite, acordadas. “Tinha algumas pessoas consumindo drogas, maconha, e mesmo assim as crianças estavam no meio, vendo e inalando diretamente a fumaça da droga”, denunciou.

Esse local é o mesmo onde recentemente foi registrado uma chacina onde várias pessoas que também se abrigavam lá, foram mortas. O caso ganhou repercussão, foi amplamente divulgado “mas parece que apenas as autoridades não tomaram conhecimento e não sabem o barril de pólvora que é aqui dali”, disse a pessoa que enviou as fotos.

Munir Darrage