UM GRUPO REBELDE

15/03/19 - 00:01:11

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A oposição na Assembleia Legislativa é frágil. Apenas quatro deputados não escondem que estão contra o Governo, seja para o bem ou para o mal. São parlamentares novos, de primeiro mandato. O mais experiente é Georgeo Passos (Rede) em reeleito no pleito passado. O deputado Iran Barbosa (PT) também se diz oposição, mas não está no bloco em razão da posição do seu partido. Pode votar a favor ou contra projetos do Governo, dependendo de sua visão político-ideológica.

O Governo enviou para o legislativo projetos de lei que devem ser votados depois da sua apresentação – feita pelo próprio Belivaldo Chagas – na próxima quinta-feira. O governador vai expor a situação real do Estado. Aliados falam que “tudo será bem transparente, sem subterfúgios”. Usam até o termo “escancarar” tudo que provocou esse caos que deixa o Executivo inerte para ações mais imediatas e soluções expressamente necessárias.

Mas circula um buchicho nos corredores da Alese de que deputados da base aliada vão ouvir tudo muito atentamente, estarão dispostos a aprová-los, mas não o farão “por amor à causa”. Trabalha-se a formação de um “grupo rebelde” que não pretende se indispor com a sociedade – como declara em suas conversas – em troca de soluções para os graves problemas que assolam Sergipe. Claro que é um absurdo inominável, mas geralmente é assim que funciona o “amor político à causa”.

Esse “grupo rebelde” queixa-se de não ter posições no Governo. Em poucas palavras, querem cargos de segundo escalão e acham que precisa acontecer uma conversa entre eles e o governador Belivaldo Chagas, para saciar desejos, independente do que está acontecendo com as finanças do Estado, que pode melhorar, mas não o será através deles, que precisam de “cargos para chamar de seus”.

A lógica diz que esse não seria o melhor momento para impor pressão, mas a ganância e os interesses pessoais desprezam as ações coletivas em benefício de todos. É a vida…

PARA AJUSTES FISCAIS

Belivaldo Chagas viaja dia 26 a Brasília para encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vai tratar de ajustes fiscais, as quais serão apresentadas ao ministro, em encontro com todos os chefes de Executivos do País.

PARTICIPA DE LEILÃO

Ontem, Belivaldo Chagas participou de encontro de governadores do Nordeste, em São Luis (MA), de onde viajou a São Paulo, para acompanhar o leilão do aeroporto de Aracaju, que acontece hoje as 10 horas na Bolsa de Valores daquele Estado.

ELIANE SOLIDÁRIA

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, através de redes sociais, se solidarizou com a família de Marielle Franco, com os movimentos sociais e grupos vulneráveis e também exigiu que seja esclarecido quem matou Marielle.

ÓDIO ÀS BANDEIRAS

Eliane Aquino também lamentou que “o ódio às bandeiras populares ganhou repercussão internacional e nos expôs de forma vergonhosa ao mundo inteiro, ratificando o momento de debilidade que a nossa democracia passa”.

CAUSA INCÔMODO

A instalação da vice-governadoria no segundo andar do Palácio de Despachos, com uma estrutura administrativa ampla e intensa, incomoda a setores do Governo. Na história de Sergipe, nenhum vice-governador montou uma estrutura paralela.

INVADIU SECRETARIA

Movimentos sociais ligados à questão habitacional invadiram a Secretaria de Ação Social, porque Eliane Aquino não havia recebido ninguém. Foi preciso que o Palácio interviesse para debelar os invasores. A Pasta é classificada de “trágica”.

CANDIDATA A PREFEITA

A notícia é de um petista militante e que está à frente do partido: “a vice-governadora Eliane Aquino pode ser a candidata à prefeita de Aracaju pelo PT”. Acrescentou que todo o partido sabe que “para ganhar tem que ser ela”.

ROBSON E VALMOR

O ex-deputado Robson Viana acompanhou Valmor Barbosa em visitas a parlamentares federais em Brasília, com o objetivo de fortalecer a indicação do ex-secretário para a Codevasf. Os deputados estão pensando na possibilidade.

PREFEITOS REAGEM

Alguns prefeitos da região do baixo São Francisco estão reagindo, porque consideram que o atual superintendente, César Mandarino, vem realizando um bom trabalho na Codevasf, assistindo aos seus municípios.

MARIA EXPLICA

A senadora Maria do Carmo (DEM) disse ontem que já houve duas reuniões da bancada federal e na última [quarta-feira] faltaram três deputados “para conversarmos sobre indicações para cargos federais em Sergipe”. Foi clara: “ainda não tem nenhuma indicação proposta”.

PADRE INALDO E CONVITE

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo, foi convidado ontem, em Brasília, para se filiar ao PRB. Ele conversou com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, que reforçou o convite.

PESSOAL ANIMADO

Membros do PRB, como o ex-deputado Heleno Silva, acha que padre Inaldo aceitará o convite e admite que o “PRB hoje é partido forte”. Lembrou que Marcos Pereira é vice-presidente do Congresso Nacional.

CONSEGUE ASSINATURA

O novo requerimento para criação da CPI dos Tribunais Superiores alcançou ontem o número necessário de assinaturas para ser apresentado no Senado. Proposto pelo senador Alessandro Vieira (PPS) o documento conseguiu as 27 assinaturas.

CULTURA SERTANEJA

Deputado Capitão Samuel acha que projeto da colega Kitty Lima pode por um fim à cultura dos sertanejos, como cavalgadas, rodeios, vaquejadas e pega boi no mato. Diz que vai trabalhar contra a propositura.

ENCONTRO DE VEREADORES

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho, disse ontem que não existe previsão de viagens para o “Encontro de Vereadores” em Maceió. Diz também que não há autorização de custeio de passagens para vereadores de Aracaju, que podem participar do evento, dia 22.

REDUZIR CUSTEIOS

Nitinho diz que seu compromisso é com a redução de custos relacionados a gastos com viagens de parlamentares. Segundo Nitinho, essa decisão reduziu em 90% as despesas com custeio de diárias e passagens para vereadores.

CONTRA FUSÃO

Deputado federal Bosco Costa protocolou ontem 181 assinaturas de colegas na Câmara contra projeto que circula em Brasília de que o Governo Federal deseja fundir BNDES com o BNB. Bosco também usou da tribuna contra essa estupidez.

CONVERSAS SE MANTÊM

Circula com insistência, nos bastidores políticos, que o deputado Francisco Gualberto pode troca de legenda. A informação persistente é que ele poderia deixar o PT e se filiar ao PSD, por problemas internos de sulegenda.

Dos grupos sociais

///Vaquejada Legal – O deputado federal Fábio Mitidieri diz que tem apreço pelo trabalho desenvolvido pela deputada Kitty Lima mas o texto do seu PL coloca em risco cavalgadas e vaquejadas em Sergipe. A Vaquejada Legal foi uma grande conquista em Brasília e não pode retroceder. Faz parte da nossa cultura, gera emprego e renda!

///Fala pela irmã – Fábio Mitidieri antecipa a posição da irmã, deputado estadual Maísa Mitidieri: ela é defensora da vaquejada e das cavalgadas. “Entendo que o PL possa ter a intenção de se referir às brigas de galo, por exemplo, mas o texto precisa ser revisto para não prejudicar a vaqueirama e os amantes das cavalgadas como eu”!

///Voz no Senado – Hoje à noite, o senador Alessandro Vieira (PPS) inicia os encontros “Sua Voz no Senado”. Trata-se de um espaço de diálogo com o cidadão, para entender melhor as necessidades e prioridades dos municípios sergipanos. A iniciativa vai fortalecer o apoio às lideranças locais.

///Pode colaborar – Segundo Alessandro, nesses encontros, a população poderá colaborar na elaboração de projetos de lei, emendas parlamentares e pauta das votações do Senado. A primeira edição do projeto será hoje, na cidade de Umbaúba, as 09 horas, no Rotary Clube, e em Itabaianinha, as 14 horas, na Câmara de Vereadores.

///Corrupção política – O coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, disse ontem que “começou a se fechar a janela de combate à corrupção política”. Ele se referia à decisão do STF de enviar à Justiça Eleitoral crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, ligados a crimes eleitorais, como caixa 2.

///Gilmar Mendes ataca – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ataca força-tarefa e diz que disputa de poder está em jogo. Ministro recorreu a termos como ‘cretinos’, ‘infelizes’, ‘desqualificados’ e ‘gentalha’ para classificar os procuradores e os acusou de fazer ameaça a juízes.

Conversa

Mais visado – O ministro Gilmar Mendes, do STF, foi quem mais comemorou com a decisão de processar quem ataca membros da Corte. Ele sempre foi o mais visado.

Mais cuidados – A deputada Quitty Lima (Rede) precisa ter mais cuidados com seus projetos de lei. O fim da vaquejada foi derrotado na Câmara Federal.

Muito calor – As chuvas caem em Aracaju e demais municípios de Sergipe, mas o calor continua infernal. O termômetro está alto.

Ponte aérea – O ex-deputado federal André Barros ainda se mantém em ponte aérea para Brasília, a fim de liberar recursos do Governo anterior para municípios.

Faz política – O ex-deputado Valadares Filho (PSB) faz política e vem conversando com lideranças do seu partido no interior. Pensa no pleito de 2020.

Próprio partido – Márcio Macedo pode ser atropelado no seu objetivo de disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020, pelo próprio PT.

Crimes comuns – Plenário do STF reafirma competência da Justiça Eleitoral julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais.

Fechar janela – Procurador Deltan Dallagnol disse que ontem começou a se fechar a janela de combate à corrupção política que se abriu há 05 anos, no início da Lava Jato.

Mesmo destino – Há necessidade de campanhas contra o assassinatos de varias outras pessoas que tiveram o mesmo destino de Marielle.