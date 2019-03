CHUTE INICIAL PELO PT

16/03/19 - 00:01:26

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

As eleições municipais de 2020 em Aracaju vão traçar o perfil de como será o pleito de 2022. E a sinalização não é de harmonia entre a composição formada para reeleger Belivaldo Chagas ao Governo do Estado. O Partido dos Trabalhadores pode não sair unido já nessas próximas eleições. É verdade que o PT sempre foi a força que elegeu Edvaldo Nogueira para prefeito, mas neste momento há resistências para que isso volte a acontecer.

Militantes petistas, principalmente do Diretório Municipal de Aracaju, querem que o PT retorne ao comando da Capital. Esteve lá uma única vez com Marcelo Déda. Mas há uma ala, à qual integra o deputado federal João Daniel, que deseja manter a aliança histórica com o PCdoB e assegurar apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira. Na análise mais simples, articuladores petistas prevêem que manter o atual prefeito é incentivar a sua candidatura ao Governo do Estado em 2022.

O maior sinal de uma provável reação ao apoio à reeleição, é a posição do atual vice-presidente nacional do PT, ex-deputado federal Márcio Macedo, que não esconde sua disposição de disputar a Prefeitura de Aracaju. E trabalha por todos os lados. Um deles é a abertura de diálogo com o também ex-deputado Valadares Filho (PSB), adversário de Edvaldo Nogueira e do governador Belivaldo Chagas.

Não há nada sólido para uma composição, mas toda aliança se inicia com a abertura de encontro fugaz, que segue adiante até a consolidação de um novo bloco. Nesse caso seria de oposição, que ainda está na base da arrumação em todos os partidos que integram o lado de lá da situação. Como tudo ainda está na base de um primeiro ato, há tempo de se modificar o enredo dessa peça, para que haja um final favorável à unidade de um grupo que começa a estremecer, atingido por visões turvas para o futuro.

O chute inicial pode ser dado pelo PT, que está se fortalecendo com a conquista de mandatos importantes [vice-governadora, senador e deputado federal], mas é preciso de precaução para que não se ponha esse novo impulso a perder por excesso de intolerância de alguns.

ELIANE: NÃO É FATO

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) diz que “não é fato que exista no segundo andar ‘uma estrutura administrativa ampla e intensa’ da vice-governadoria. Existe uma equipe (enxuta, por sinal) montada em total sintonia com o governador Belivaldo Chagas, para trabalhar a integração das políticas sociais”.

SÓ INTRIGAS POLÍTICAS

Eliane Aquino diz que enxerga, nesse tipo de “informação”, muita tentativa de produzir “intriga e fofoca”, o que é lamentável no jogo político. “Não gasto um segundo do meu tempo – até porque tenho muitos temas a tratar – disseminando intrigas e maldades”.

MACHISMO E COVARDIA

Eliane Aquino vai mais longe e vê “machismo e covardia da parte dessas fontes, numa clara tentativa de me desgastar politicamente. Fico com o ditado que diz ‘os cães ladram, a caravana passa’ (do polêmico colunista social Ibrahim Sued) e vamos adiante porque eu e Belivaldo temos muito trabalho pela frente”.

NEGA CANDIDATURA

Eliane Aquino também disse que não será candidata à Prefeita de Aracaju. Acrescentou que o seu foco é no trabalho pelo Governo do Estado. A informação de uma provável candidatura de Eliane a prefeita é dos seus petistas de estimação.

CONTRA BOLSONARO

Segundo O Antagonista, o “manifesto” divulgado por Governadores do Nordeste é contra propostas do Governo Bolsonaro. O grupo, por exemplo, ataca pontos da reforma da Previdência, embora considere o debate “necessário”, e defende o controle de armas.

BOM PARA SERGIPE

A empresa espanhola Aena, que arrematou no leilão aeroportos do Nordeste, inclusive o Santa Maria, de Aracaju, é uma grande potência mundial em aeroportos. Isso foi muito bom para Sergipe.

SOBRE INDICAÇÃO

Chega em off informação de um deputado aliado: “parte da bancada do governo na Alese defende a indicação de Zezinho Guimarães para Secretaria da Fazenda. De quebra assumiria mandato um aliado de primeira hora de Jackson Barreto, Robson Viana”.

NÃO HÁ NOMES

Até o momento não há nome para assumir a Fazenda em lugar do atual interino Marcos Vinícius. Ele ficará no cargo até quando o governador Belivaldo Chagas se definir por outro nome e não deseja permanecer secretário.

SOBRE CPI DA TOGA

O senador Alessandro Vieira (PPS) já conseguiu 28 assinaturas para o requerimento da CPI da Toga. Segundo ele, senadores do PT lhe informaram que podem assinar, mas depois de uma decisão partidária.

NÃO À REELEIÇÃO

Alessandro Vieira é contra a reeleição de mandatos majoritários. Não tentará se manter no Senado em 2022, mas trabalhará para eleger outro nome do seu partido. Também não pretende a Prefeitura, mas não descarta o Governo do Estado.

MILITARES OBSERVAM

Segundo a colunista Dora Kramer, da revista Veja, militares tentam enquadrar o presidente Jair Bolsonaro e não deixar o governo descarrilar. Na linha de frente, destaca-se o vice-presidente Hamilton Mourão.

BITTENCOURT SECRETÁRIO

Como antecipou ‘Plenário’, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) assume a Secretaria Municipal de Ação Social, e seu lugar na Câmara fica com o segundo suplente Camilo Daniel (PT), filho do presidente regional do partido, João Daniel.

JUSTIFICA MUDANÇAS

Para justificar a mudança, o prefeito Edvaldo Nogueira diz que o PT é um aliado histórico e merece esse espaço nas discussões sobre “nossa cidade e na melhoria da qualidade de vida de Aracaju”.

NÃO HÁ RECLAMAÇÃO

Militantes do PT estão satisfeitos com Camilo Daniel assumindo a Câmara, porque acham que ele será um bom vereador e fortalece o partido no legislativo, por ser um filiado aguerrido e politicamente ponderado.

TIRA INDICAÇÃO PETISTA

Ao colocar Bittencourt na Ação Social, Edvaldo Nogueira afasta a secretária da pasta, Roseane, que é do PT e fora indicada pela então vice-prefeita Eliane Aquino. O partido agora dirige apenas a Funcaju, por indicação de Márcio Macedo.

LOJAS FECHAM NO RIOMAR

Mais de 50 lojas fecharam as portas no shopping Riomar, como a Bertolli, Ricardo Eletro, Pontal e outras, pela escassez de clientes e aumento de taxas de condomínio, do aluguel e, para piorar, de 25% no estacionamento.

NÃO AJUDA EM NADA

Segundo um empresário, a direção do shopping não faz nada para manter as lojas abertas e nem procura um diálogo com os lojistas, como se não precisasse deles. A mesma fonte diz que outras lojas deixarão o Riomar.

VALADARES EM 2020

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) deixou claro, ontem, em conversa com Fábio Henrique (PDT), que jamais estará com Edvaldo Nogueira em 2020 – o que está bem claro. Entretanto, não nega que pode fazer aliança com o PT.

MOSTRA-SE ANIMADO

Mesmo sem falar em candidatura, Valadares Filho mostra-se animado para o pleito de 2020. Já chegou a dizer que o PSB será protagonista na eleição municipal de Aracaju. Entenda-se protagonismo como candidaturas a prefeito ou a vice.

Dos grupos sociais

///Guedes ameaça sair – Ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que eventual desidratação da reforma da Previdência poderá fazer com que ele deixe o cargo. Durante cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, parte da plateia ficou na dúvida se o comentário foi brincadeira ou um recado para a classe política.

///Fé inabalável – Segundo Mendonça Prado, milhares de pessoas chegam ao município de São Cristóvão para participar de evento católico em homenagem ao Senhor dos Passos. A cidade é a quarta mais antiga do Brasil e neste momento se energiza com a fé inabalável de uma multidão de fiéis.

Pura maldade – O senador Rogério Carvalho (PT) disse que não acredita que o Senado vai deixar de ser solidário ao povo do Brasil e às novas gerações. Referia à reforma da Previdência. “Para os pobres, para a população que mais precisa, este governo é pura maldade, é pura crueldade; para aqueles que já têm muito é pura bondade”.

///Pede explicação – Humberto Martins, do CNJ, pediu explicações à juíza Gabriela Hardt por causa de perfil fake no Twitter que fez críticas ao STF. Quer saber se a juíza autorizou a utilização de seu nome no perfil “Juíza Gabriela Hardt Sincera” ou, não tendo relação com a conta, se tomou alguma providência para que fosse excluída.

///Desejo humano – O deputado Iran Barbosa (PT) lembrou que há um ano, o horror fascista assassinava brutalmente Marielle. Mas as lutadoras e lutadores seguirão se levantando! Mulheres e homens como Marielle continuarão eternamente presentes na memória coletiva, intensamente vivos como o desejo humano de liberdade!

///Repulsa a Gilmar – O Grupo de Combate às Organizações Criminosas divulgou nota declarando “enfaticamente repulsa em virtude das destemperadas declarações” dadas pelo ministro Gilmar Mendes contra integrantes da Lava Jato. O ministro afirmou que procuradores tentam “constranger” o STF e, indiretamente, os chamou de “cretinos”.

Conversa

Ódio não fica – De Carlos Ayres Britto: “o desafio humanista maior talvez seja este: o discurso do amor não ficar jamais no discurso, pois o discurso do ódio não fica”.

Fica difícil – O PT terá que se reorganizar sobre pleito de 2020. Um bloco quer que o partido tenha candidato a prefeito de Aracaju. Outro defende apoio a Edvaldo.

Cargos federais – Na próxima semana a bancada federal de Sergipe se reúne, quando pode surgir nomes para ocuparem cargos federais em Sergipe.

Nome de Valmor – É possível que nome do engenheiro Valmor Barbosa seja proposto para ocupar a superintendência da Codevasf em Sergipe.

Novos nomes – Ainda não se expôs novos nomes para disputar vagas na Câmara Municipal de Aracaju, apesar da antecipação das pré-candidaturas a prefeito.

Com o PSB – Marcio Macedo (PT) trabalha nos bastidores sua candidatura a prefeito de Aracaju e tem mantido conversas com o PSB.

Desenha quadro – As eleições municipais deste ano na Capital pode desenhar o quadro do que seja as fusões para a disputa ao Governo do Estado em 2022.

Acesso a armas – Jacques Wagner Espera que tragédia de Suzano sirva para a reflexão daqueles que defendem a facilidade de acesso às armas.

Ligados a eles – O Brasil luta por uma suprema corte independente e honesta. Ministros escolhidos por políticos são, de todas as formas, ligados a eles