ANTONIO BITTENCOURT ASSUME SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

16/03/19 - 08:00:24

Nome do vereador foi indicação do PSD e abre vaga para o PT na Câmara

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta sexta-feira, 15, que o vereador Antônio Bittencourt assumirá a Secretaria Municipal da Família e Assistência Social. O nome de Bittencourt foi uma indicação do PSD, partido do deputado federal Fábio Mitidieri. Com a ida do parlamentar para o governo municipal, assume uma vaga na Câmara de Vereadores o primeiro suplente Camilo Feitosa, do PT. “Este é um gesto que fortalece a relação entre PT, PSD e PCdoB”, afirmou Edvaldo. A posse de Bittencourt ocorrerá na segunda-feira, 18, às 11h, na Prefeitura de Aracaju.

O anúncio da mudança se deu após reunião nesta tarde de Edvaldo com os deputados federais Fábio Mitidieri e João Daniel, com o vereador Antônio Bittencourt, com o primeiro suplente Camilo Feitosa e o secretário da Comunicação Social, Carlos Cauê.

“O vereador Antônio Bittencourt assume a Assistência Social, sendo uma indicação do PSD, partido do deputado federal Fábio Mitidieri, que fez um gesto muito importante. A gente possibilita assim que o PT volte a ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores de Aracaju, através de Camilo Feitosa. A Câmara não estaria completa sem um representante do PT. Este ato de grupo solidifica a relação entre PCdoB, PSD e PT”, afirmou o prefeito.

Para Edvaldo, Bittencourt desenvolverá um grande trabalho na Assistência Social de Aracaju, dadas a sua capacidade de gestão e qualificação técnica. “Bittencourt é um grande vereador, um político respeitado, um professor universitário, um grande técnico, que já foi meu secretário da Educação, foi também secretário estadual de Direitos Humanos. Tem capacidade de gestão para tocar o trabalho da secretaria, sucedendo a Eliane Aquino e Rosane Cunha”, destacou.

“Entrosamento do grupo”

O deputado federal Fábio Mitidieri realçou que o gesto conjunto demonstra o “entrosamento” do PSD, PCdoB e PT. “O PSD e o PCdoB são aliados de muito tempo, e tenho a alegria de poder indicar o vereador Antônio Bittencourt, porque é um grande quadro do PCdoB, que a gente gosta muito. A gente poder encontrar uma solução que agrade o PSD, ocupando um espaço importante na gestão, e ao mesmo tempo trazer o vereador Camilo para a Câmara de Aracaju é uma solução muito boa para ambas as partes e demonstra o entrosamento que tem dentro do grupamento do prefeito Edvaldo Nogueira. Estamos falando de PT, PSD, PCdoB e isso mostra que todo mundo é amigo e que todo mundo está trabalhando para Aracaju voltar a ser a capital da qualidade de vida”, afirmou.

PT satisfeito

O deputado federal João Daniel, presidente estadual do PT, se disse muito satisfeito com a chegada de Camilo Feitosa na Câmara de Vereadores. “Para nosso partido, é muito importante a presença na Câmara de Vereadores, uma vez que o Iran foi eleito deputado estadual e deixou a Casa. Agora Camilo vai retomar este espaço para fazer um bom debate e ser um bom parceiro da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira”, disse.

O novo parlamentar também ressaltou o fortalecimento da aliança entre PCdoB, PT e PSD em Aracaju. “O gesto que foi dado hoje demonstra que temos muita coisa para avançar politicamente nessa aliança. Significa também que o PT vai voltar a ter uma cadeira na Câmara de Vereadores e que é hora de atualizar a política, as bandeiras, defender outras pautas e tenho certeza que vai ser muito positivo, tanto para a política, como para o PT e para esta aliança”, reiterou.

“Pensamento de grupo prevaleceu”

Antônio Bittencourt se disse muito feliz em poder retornar à administração municipal. “Volto a participar da administração de uma pessoa que tenho uma relação política e pessoal de algumas décadas, alguém que tenho uma confiança e respeito político imenso e que tive o privilégio, a honra de trabalhar um tempo atrás como secretário da Educação e sei como opera com seriedade, respeito e compromisso em servir à população. Fico muito feliz”, declarou.

Presidente estadual do PCdoB, Bittencourt viu no ato “um gesto de comprometimento com o grupo”. “É uma atitude de desprendimento de natureza pessoal do PSD, em particular do deputado Fábio Mitidieri que tinha outros quadros que poderia fazer esse gesto, mas o pensamento de grupo prevaleceu. Agradeço e espero corresponder com trabalho e dedicação em uma pasta que, na minha avaliação, tem um papel enorme, do volume de atividades e da importância que tem. Trabalham temas que, muitos deles já transitei e acho que, com muito esforço, entendendo o Planejamento Estratégico, coloque o barco com velas grandes para pegar ventos bons e transformar, cada vez mais, a cidade de Aracaju”, afirmou.

Ele também comemorou a chegada de Camilo ao parlamento. “Fico muito feliz e muito tranquilo porque tem pautas que são muitos comuns a nós, essa relação dos direitos das minorias, esse campo da cultura, arte, intelectualidade, essa militância que Camilo representa é para mim um tema muito caro. Não saio daquela Casa receoso de quem chega no meu lugar, das pautas que vai tratar, porque, certamente, serão as mesmas”, comentou Bittencourt.

Por Valter Lima