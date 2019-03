PROJETO TURÍSTICO É APRESENTADO EM CANINDÉ SÃO FRANCISCO

Proposta foi elaborada por jovens de três assentamentos do município

Jovens de três assentamentos localizados em Canindé de São Francisco apresentaram a autoridades locais, instituições parceiras e empresários do turismo o projeto “Novos Caminhos”, que está sendo elaborado por eles sob orientação e consultoria do Sebrae e tem como proposta a exploração de três novos roteiros turísticos na região.

De acordo com Marianita Mendonça, gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae, o projeto dos jovens se insere em uma proposta maior de desenvolvimento e inclusão produtiva para o semiárido sergipano que já vem sendo realizada.

“Percebemos a presença de grupos de jovens nos assentamentos que desejavam ter uma opção de renda para continuar vivendo em suas comunidades. A escolha da atividade turística foi feita durante a realização de oficinas participativas em que eles construíram as informações, mapearam e testaram os roteiros, criaram comidinhas e peças de artesanato, elaboraram as marcas e peças de divulgação e agora estão em busca de parceiros para operacionalizar esses roteiros”, explica ela.

Os jovens identificaram três roteiros turísticos diferenciados nos assentamentos Florestan Fernandes, João Pedro Teixeira e Modelo. Todas as trilhas passam por dentro de áreas de preservação ambiental permanente e cada uma delas tem um atrativo especial: uma nascente de rio, o topo de uma serra com vista panorâmica, ou um lago reservado no rio São Francisco.

“Ao longo desse processo de aprendizado nós descobrimos belezas em nossa terra que não notávamos antes e também habilidades que nem sabíamos que tinha”, resumiu Geovânio Darlan, do Assentamento Florestan Fernandes. “Hoje temos esse projeto desenhado pra oferecer. O que vocês podem fazer por nós?” questionou o jovem aos participantes do encontro.

Colaboração

Representantes da Emdagro, Secretaria de Turismo, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, Departamento de Cultura, Departamento de Meio Ambiente, da Câmara de Vereadores, empresários de agências e receptivos, além de lideranças locais se comprometeram a contribuir com a proposta dos jovens.

O prefeito de Canindé, Ednaldo Vieira, assegurou o apoio da gestão municipal ás demandas do grupo. “Entendemos que cada porta que se abre com geração de renda representa menos pessoas batendo na porta da prefeitura pedindo oportunidade de emprego. Portanto, da nossa parte, todas as nossas secretarias estarão empenhadas em contribuir com esse projeto. Esse é o nosso papel e também o papel do Sebrae, que tem se empenhado pelo desenvolvimento de nossa região”.

