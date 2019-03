Região Metropolitana registra o menor índice de assaltos a ônibus dos últimos três anos

16/03/19 - 07:30:04

Mês de fevereiro tem menor índice de assaltos dos últimos três anos; 24 casos

Segurança. Essa é a palavra que define o trabalho conjunto do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e das forças de segurança pública para reduzir ainda mais o número de assaltos dentro dos transportes coletivos que circulam em Aracaju e Região Metropolitana. Somente em fevereiro de 2019 foram registradas 24 ocorrências, sendo a menor índice de todos os meses desde 2016.

Nos últimos três anos, a queda dos assaltos foi de 85,95% comparando os meses de janeiro e fevereiro de 2016 e 2019. Foram 363 casos de assaltos nesses dois meses, em 2016, contra 51 casos no mesmo período em 2019. Já em 2017, no mesmo período, foram totalizados 145 assaltos; nesse período também, em 2018 foram 95 casos.

Esse índice se deve as ações estratégicas de repressão aos assaltos que vêm acontecendo com o patrulhamento ostensivo da polícia militar e da guarda municipal nos terminais de integração e abordagens dentro dos veículos. Além da parceria entre o Setransp, com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Sergipe (Sinttra) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP), através do serviço de inteligência e investigação, que conta com as imagens das câmeras internas dos ônibus fornecidas em tempo hábil pelas empresas do transporte coletivo. É a união de forças em prol da mobilidade urbana com segurança.

Fonte: Setransp