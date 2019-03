Japoatã recebe emenda de Eduardo Amorim para a Saúde

17/03/19 - 08:38:39

O município de Japoatã foi contemplado com emenda destinada por Eduardo Amorim enquanto senador. Os recursos, no valor de R$ 186 mil, foram designados para a Saúde e permitiram à prefeitura adquirir um veículo tipo caminhonete e equipamentos para diversas unidades de saúde.

Nesta sexta-feira (15), no povoado Projeto Ladeirinhas, foi realizada a entrega do veículo e dos equipamentos à população. O prefeito José Magno agradeceu o compromisso de Eduardo com o desenvolvimento de Japoatã.

“Agradeço a Eduardo Amorim por essa emenda destinada ao nosso município. Recurso na ordem de R$186 mil reais, por meio do Ministério da Saúde, que possibilitou a compra de uma caminhonete Touro, além de implementos e equipamentos para a área da Saúde, melhorando a qualidade do serviço prestado para todos os usuários e profissionais. Ao nosso amigo Eduardo Amorim o nosso muito obrigado. Nosso sentimento de gratidão de todo o povo de Japoatã”, destacou o prefeito.

