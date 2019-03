JOICE HASSELMANN: “O BRASIL PRECISA DE GENTE DE CORAGEM COMO VOCÊ, LAÉRCIO”

17/03/19 - 06:55:55

A líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, deputada federal Joice Hasselmann, esteve em Sergipe, para iniciar sua ação com o projeto “Caravana da Independência”, que tem por finalidade explicar aos setores político e produtivo a necessidade da reforma da previdência no Brasil. Em Aracaju, a deputada, coordenadora nacional do movimento Brasil 200, se reuniu com empresários e representantes da classe política do estado. O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, foi o único deputado federal da bancada sergipana que participou da reunião realizada pelo Movimento Brasil 200, no Radisson Hotel, em Aracaju.

Laércio Oliveira, em companhia do secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado, José Carlos Felizola, e o senador Alessandro Vieira, apresentou as demandas de Sergipe, junto com o deputado estadual, líder do governo na Alese, Zezinho Sobral, e representantes de entidades de classes empresariais, como o presidente da Aseopp, Luciano Barreto, e o diretor da Fecomércio, Fernando Carvalho, entre outros. Dentre os pleitos apresentados estão a conclusão da BR-101, a permanência da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen), isenção da taxa do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) cobrado aos hotéis, criação de possibilidades de ampliação das atividades do agronegócio, políticas direcionadas para a habitação, geração de emprego e fortalecimento do setor empresarial para possibilitar geração de emprego e renda.

O deputado Laércio Oliveira vem acompanhando esses temas e informou à líder do Congresso que tinha acabado de ser informado que a audiência, tão esperada, com o presidente da Petrobras foi agendada para o próximo dia 22, às 10h, na sede da instituição no Rio de Janeiro e Joice Hasselmann se colocou à disposição para ir junto tratar sobre a permanência da Fafen em funcionamento.

“Joice Hasselmann traz a liberdade para que a gente coloque as necessidades que o estado de Sergipe tem e passamos para ela. Precisamos tirar as dúvidas sobre a Reforma da Previdência e ela veio para esclarecer. A população não pode ser prejudicada e sei que chegaremos a um texto mais redondo com as alterações para que possa entrar em votação no Congresso. Tem pontos que sou favorável, assim como tem os pontos que não concordo. Por isso, acho importante o papel da deputada Joice nesse processo, ouvindo todos os colegas”, disse Laércio.

Durante a reunião a deputada falou que estava passando as demandas naquele exato momento para os ministros de cada área e que gosta de agilidade nas ações. “Nosso objetivo aqui é o de conversar, debater, ouvir as necessidades de Sergipe e falar sobre os planos do governo para o Brasil nos próximos anos”, citou Joice Hasselmann.

“Jantar com Negócios”

Joice Hasselmann palestrou sobre o tema “Os Desafios da Reconstrução do Brasil”, durante o “Jantar com Negócios” realizado pela Acese. A deputada começou falando que Sergipe é o primeiro estado em que ela estava realizando a “Caravana da Independência” para falar da Reforma da Previdência. “A reforma precisa ser feita e estamos para ouvir e fazer as alterações que forem necessárias, mas ela precisa ser aprovada para não deixar os estados ainda mais prejudicados sem ter como pagar essa conta”, explanou citando que “A Reconstrução do Brasil passa pela reforma da previdência. Sei que no Nordeste estão preocupados com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas não será retirado, assim como terá alterações na aposentadoria de quem ganha mais e quem paga a conta é quem ganha menos”.

“Meu companheiro, Laércio, um beijo para você que foi um guerreiro aqui, pelo nosso presidente. Você deu a cara à tapa e foi para o enfrentamento, e o Brasil precisa de gente de coragem como você, Laércio. Chega de gente covarde na política brasileira”, disse Joice Hasselmann, destacando a atuação de Laércio Oliveira, como um dos principais articuladores da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em Sergipe. Ela também agradeceu ao presidente da Acese, Marco Aurélio Pinheiro, e ao diretor nacional do movimento Brasil 200, Lúcio Flávio Rocha, pelo evento e pela mobilização que foi feita na campanha.