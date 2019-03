PSL REÚNE A CÚPULA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

17/03/19 - 07:21:20

Aconteceu no início da tarde deste sábado, 16, uma importante reunião política do PSL – Partido Social Liberal no município de São Cristóvão. Na oportunidade estiveram presentes os presidentes dos diretórios municipal, Bob Junior e estadual, Waldir Wiana. Durante a reunião foi definida a filiação e indicação do nome de Carlos Vilão como pré-candidato a prefeito de São Cristóvão nas eleições 2020. O radialista Bob Junior , disse se sentir feliz em ceder o espaço na chapa majoritária para o amigo Carlos Vilão, por conhecer de perto sua história de vida e de luta em defesa da cidade histórica, além de acreditar que ele representará muito bem a direita e a oposição ao atual governo municipal em São Cristóvão.

Presente no evento o presidente do diretório estadual, Waldir Wiana , disse da importância da chegada de pessoas serias, honestas e que realmente se preocupam com o próximo e com o desenvolvimento dos municípios, como por exemplo a cidade de São Cristóvão, que passa por momentos difíceis ao longo dos anos e precisa de gente a exemplo de Carlos Vilão a frente da administração municipal, por ser competente e acima de tudo comprometido com a coletividade, além de estar alinhado com as ações do Governo Federal. Waldir, garantiu apoio total a pré-candidatura majoritária, bem como, disse da importância da formação de uma chapa forte de vereadores.

Estiveram ainda presentes no encontro: Professora Jovanka Carvalho, Advogado Gustavo Albuquerque, Cezar Cardoso (Presidente Estadual do PMN), Bispo Franco.

Por Ascom/PSL – São Cristóvão