BELIVALDO TRATA EM BRASÍLIA SOBRE DUPLICAÇÃO DE BR-235

18/03/19 - 19:47:18

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está em Brasília no Ministério da Infraestrutura trabalhando pela duplicação da BR-235. Ao lado do deputado federal Fábio Reis entregou ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) que demonstra a viabilidade técnica da concessão.

O Ministério da Infraestrutura precisa agora realizar a estadualização do trecho de 70 quilômetros que liga Itabaiana até o entroncamento com a BR-101 para que o governo do estado possa realizar o processo licitatório que vai permitir a concessão para a duplicação.