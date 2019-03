BOMBEIROS RESGATAM CORPO ÀS MARGENS DO RIO SERGIPE

18/03/19 - 11:31:49

Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um corpo com ferimento por arma de fogo às margens do Rio Sergipe.

O corpo foi resgatado neste domingo (17) às margens do Rio Sergipe, próximo à ponte que liga os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, e apresentava ferimento por arma de fogo.

O corpo está sem identificação no Instituto Médico Legal (IML).