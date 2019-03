CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA ABRE CONCURSO: 54 VAGAS

18/03/19 - 12:31:06

O concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) já está com inscrições abertas até o dia 1° de abril de 2019. São oferecidas 54 vagas e candidatos de ambos os sexos podem se inscrever. Os rendimentos chegam a R$11 mil mensais, já contando com adicionais.

Requisitos do concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha

Podem se inscrever no concurso homens e mulheres, brasileiros natos, com menos de 36 anos, até o dia 1° de janeiro de 2020, que tenham concluído o ensino superior em uma das áreas oferecidas. Os candidatos ainda devem estar em dia com as obrigações civis e militares.

Veja as vagas abertas

Este ano, são ofertadas 54 vagas distribuídas por Engenharia Mecânica (11), Engenharia Elétrica (7), Engenharia Naval (6), Engenharia Civil (5), Engenharia Eletrônica (5), Engenharia de Produção (3), Engenharia de Sistemas de Computação (3), Engenharia de Telecomunicações (3), Engenharia Química (3), Arquitetura e Urbanismo (2), Engenharia Cartográfica (2), Engenharia de Materiais (2) e Engenharia Mecatrônica (2).

Fases do concurso público de Engenheiros da Marinha

Os candidatos realizarão Prova Escrita Objetiva Discursiva em duas fases. Na primeira etapa, será aplicada prova de Conhecimentos Profissionais contendo 20 questões e Redação. Já na segunda fase, além da realização da Prova de Conhecimentos Profissionais, o candidato fará tradução de texto de Inglês técnico.

Os aprovados realizarão os Eventos Complementares, que são constituídos por: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física – nadar o percurso de 25m em 50 segundos para os homens e 1 minuto para as mulheres e correr o trajeto de 2.400m em 16 minutos para o sexo masculino e 17 minutos para o feminino -, Prova de Títulos, Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

Das inscrições

As inscrições podem ser realizadas no site do Ingresso na Marinha ou pessoalmente em um dos Postos de Atendimento ao Candidato, distribuídos por todo o país. A taxa é de R$ 126,00. O pagamento pode ser feito até o dia 5 de abril. Podem pedir isenção candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O Curso de Formação de Oficiais

Os aprovados realizarão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro durante 25 semanas, aproximadamente. O CFO é constituído também por 3 semanas de um Período de Adaptação e um Estágio de Aplicação com duração de 6 semanas, no qual será realizada em Organizações Militares (OM) sob a supervisão do CIAW. Ao final, ocuparão o Posto de Guarda-Marinha e logo depois se tornarão Primeiro-Tenente recebendo rendimentos de cerca de R$ 11 mil e diversos benefícios.

Serviço

Concurso Público de nível superior para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM)

Inscrição: 13/03/2019 a 01/04/2019

Valor: R$ 126,00

Informação ao candidato: sspm.ingresso@marinha.mil.br

Fonte: Marinha do Brasil