MULHER MORRE E FILHA FICA FERIDA APÓS CARRO CAPOTAR

18/03/19 - 12:26:18

Um grave acidente registrado na tarde do domingo (17) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.

O acidente foi registrado no povoado Itaperoá, em Nossa Senhora das Dores e as informações são de que a motorista identificada como Maria Rosilene de Moura, 36 anos, que conduzia o Corsa Classic, morreu no local após o veículo capotar.

Já a filha, uma jovem de 16 anos se feriu e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).