Palestra sobre realidade da mulher movimenta UNINASSAU Aracaju

18/03/19 - 16:53:29

Por: Suzy Guimarães

O Mês da Mulher foi comemorado na quinta-feira (14), às 19h, na UNINASSAU Aracaju. As coordenações dos cursos de Serviço Social e Psicologia realizaram, no auditório da unidade, a palestra “A mulher diante da cultura e legislação atual”.

O evento teve como palestrante a advogada e representante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, Valdilene Oliveira Martins, que realizou uma explanação em sala de aula e, em seguida, deu sequência à programação no auditório da instituição.

O objetivo do encontro, que contou com grande participação dos alunos, foi refletir sobre a situação da mulher, o crescimento da violência e o aumento expressivo do feminicídio. O diretor da UNINASSAU, Yuri Neiman, disse que o mês é de grande importância e a Instituição expressou seu respeito a todas as mulheres realizando o evento.

Foto assessoria