PM DIZ QUE PARTE DA SEDE DO COMANDO ESTÁ SENDO DESATIVADA

18/03/19 - 12:35:08

Polícia Militar diz que sede do comando que foi condenada está sendo destivada

O relações pública da Polícia Militar de Sergipe, major Fábio Machado, afirmou na manhã desta segunda-feira (18) que a área condenada pela Defesa Civil, no prédio onde está instalado o comando geral, já está sendo desativada.

“Desde a semana passada já estamos fazendo a transferência para uma outra área, atendendo a determinação da Defesa Civil, sendo assim, a área será completamente isolada como determinou o órgão”, explicou o relações públicas.

O major Fábio Machado explicou ainda que “antes da notificação, nós já buscávamos fazer o isolamento da área, mas fazer a mudança de toda estrutura para uma outra área demanda tempo”.

Entenda o caso – A Defesa Civil do Estado de Sergipe oficiou nesta sexta-feira (15) a Associação dos Militares do Estado de Sergipe (AMESE) informando que realizou inspeção no último dia 28 de fevereiro nas instalações do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. No documento, a Defesa Civil ratifica que a inspeção foi motivada pelos ofícios 13 e 18 oriundos da AMESE. O que chama a atenção no ofício é que a Defesa Civil informa que notificou a Polícia Militar a desativar parte do Quartel do Comando Geral, anteriormente, através do Relatório Técnico de Vistoria nº 17 datado do ano de 2017. Pelo que se sabe, esse relatório jamais foi de conhecimento público.