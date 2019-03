Resolutividade do Huse garante atendimento a 484 usuários durante final de semana

18/03/19 - 14:06:26

As estatísticas sobre o número de atendimentos no Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontam que, durante o final de semana de 15 a 17, a procura por internação na unidade de saúde foi muito movimentada, principalmente na Área Azul (considerada de baixa complexidade). O PS do Huse realizou 484 atendimentos, desse total, 113 ficaram internados para novos atendimentos.

Esse número expressivo de pessoas atendidas é porque o hospital é referência em todo o Estado e por ter um dos melhores parques tecnológicos do Nordeste. Além de equipamentos, o complexo hospitalar conta, principalmente, com a indiscutível capacidade técnica dos seus servidores. De acordo com o coordenador do PS do Huse, Tony Nino, o trabalho desenvolvido pelos profissionais e a resolutividade dos atendimentos ajudam para uma qualidade do atendimento.

“A resolutividade do Huse é visível pelo número significativo de pessoas atendidas diariamente. Acho que ninguém chegaria em busca de atendimento se aqui não tivesse. As pessoas confiam em nosso trabalho e isso é muito importante. Nossos servidores são profissionais que trabalham para garantir o melhor aos pacientes. O Huse é porta aberta e assiste a todos os pacientes que necessitam de atendimentos de média e alta complexidade”, afirmou.

Foram 150 pacientes atendidos pelos setores de ortopedia e sutura. Na Área Azul, 194 pacientes foram registrados pela classificação de risco e desse total, 42ficaram internados. No hospital pediátrico foram realizados 91 atendimentos. Desse total, 23 crianças ficaram internados em observação. O otorrino e o oftalmo somaram 25 atendimentos. Já os ambulatórios de oncologia e retorno totalizaram 11 atendimentos.

Os acidentes motociclísticos neste final de semana totalizaram 14 atendimentos. Desse total, oito ficaram internados. Já as vítimas de acidentes automobilísticos somaram quatro atendimentos. Os traumas provocados pela violência urbana também fizeram algumas vítimas neste final de semana. Foram 10 atendimentos registrados, sendo três vítimas por arma branca e sete por arma de fogo.

Foto Flávia Pacheco

SES