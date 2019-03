Feira Agropecuária começa nesta terça-feira no Parque de Exposições

19/03/19 - 11:34:41

A 7ª Feira Agropecuária do Estado de Sergipe – Faese começa nesta terça-feira, 19, no Parque de Exposições João Cleophas e segue até o próximo domingo, 24. O evento promovido pela Federação da Agricultura do Estado de Sergipe – Faese tem entrada gratuita. Serão expostos 600 animais para visitação.

O objetivo é impulsionar a economia com uma programação de palestras, oficinas de queijos, corte de cordeiro, casqueamento, máquinas agrícolas, leilões e 1ª Mostra de Economia Criativa.

Durante a Feira, serão expostos 600 animais para visitação sendo 300 bovinos, 150 equinos e 150 ovinos e caprinos. Cerca de 80 expositores dos estados de Sergipe, Bahia, Alagoas e Piauí estão expondo os animais.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese, Ivan Sobral, destaca que é um dos principais eventos agropecuários do Estado de Sergipe. “Uma feira que tem o papel importante de unir o campo à cidade. Produtores de várias regiões e estados vêm expor os animais aqui e a população de Aracaju tem a oportunidade de prestigiar uma feira agropecuária”, afirma Ivan.

O maior evento agropecuário tem uma previsão de negócios na ordem de R$ 3 milhões com a comercialização de animais, máquinas, implementos, insumos, serviços e outros.

O evento conta a realização da Faese, patrocínio Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE), Banco do Nordeste, Natville, Frigoserrano e o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae/SE), ASQM, RuralMed, Prefeitura de Aracaju e Aproleite.

Confira a programação completa

Programação

19/03 – Terça-feira

19h Abertura oficial (Arena Coberta)

20/03 – Quarta-feira

08h Pesagem dos bovinos e ovinos de corte (Curral)

08h Início do curso Casqueamento e Workshop Ferrageamento (ASQM/ Auditório)

09h Oficina de Queijos Artesanais (Romeu e Julieta, damasco e picante/ Sala do Senar)

13h Início do julgamento dos bovinos da raça Gir Leiteiro (Arena Coberta)

14h Oficina Cortes de Suínos (Sala do Senar)

16h Início do julgamento dos bovinos da raça Girolando (Arena Coberta)

21/03 – Quinta-feira

08h Continuação do curso de Casqueamento e Workshop Ferrageamento (ASQM)

09h Início do julgamento dos bovinos das raças zebuínas: Nelore, Guzerá e Indubrasil (Arena Coberta)

09h Oficina de Queijos Artesanais (coalho, pré-cozido e frescal / Sala Senar)

13h Continuação do julgamento dos bovinos da raça Gir Leiteiro (Arena Coberta)

14h Oficina Corte de Cordeiros (Sala Senar)

16h Continuação do julgamento bovinos da raça Girolando (Arena Coberta)

16h Início do julgamento equinos da raça Quarto de Milha, Paint Horse e Appaloosa (Pista Central)

17h Início do julgamento dos bovinos da raça Braford (Pista Central)

18h Início do julgamento bovinos da raça Santa Gertudis (Pista Central)

22/03 – Sexta-feira

09h Início do julgamento equinos das raças Pônei, Piquira, Pampa, Criolo, Campolina (Pista Central)

09h Oficina de Manutenção de Máquinas Agrícolas (Auditório e Oficina)

9h Oficina de Odontologia Equina (Sala ao lado do auditório)

14h Oficina de Casqueamento em Equinos (Auditório e Curral)

14h Início do julgamento equinos das raça Mangalarga Marchador (Pista Central)

20h Leilão 03 Histórias (Nelore, Guzerá e Santa Gertrudis) – Arena Coberta

23/03 – Sábado

9h Início do julgamento dos ovinos (Santa Inês, Dorper e White Dorper) – Arena Ovinos

09h Oficina de Queijos Artesanais (tipo do reino e queijo de conserva / Sala Senar)

09h Palestra: Plantas Forrageiras para o Semiárido –Flávio Napoleão/ Engenheiro agrônomo (Arena Coberta)

10h Palestra: O Futuro é Agro: Mercado de trabalho e oportunidades para profissionais do agronegócio – Camila Xavier Costa/ Engenheira agrônoma (Arena Coberta)

14h Leilão Amigos do Quitalé (Girolando) (Arena Coberta)

14h Oficina de embutidos (linguiça e hambúrguer / Sala Senar)

18h Prova de Ranch Sorting (Pista central)

24/03 – Domingo

09h Atividades com os tratadores (Pista central)

15h Prova de tambor e baliza (Pista central)

19h Encerramento (Pista central)

25/03 – Segunda-feira

06h Liberação dos animais

Fonte e foto assessoria