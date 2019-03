Banese reduz taxa de juros do crédito imobiliário para funcionários públicos

19/03/19 - 16:42:14

Crédito Imobiliário Banese financia até 80% do valor do imóvel, com prazos para pagamento de até 35 anos

O Banese reduziu as taxas de juros para a concessão de crédito imobiliário para os servidores públicos estaduais e municipais. As novas condições de financiamento que o banco está oferecendo para o funcionário público na linha de crédito imobiliário incluem a aquisição de imóveis residenciais e imóveis comerciais.

Segundo o gerente da Área de Crédito de Desenvolvimento do Banese, Bruno Santiago Silva Goveia, o banco financia até 80% do valor do imóvel, com prazos para pagamento de até 35 anos. “Além de taxas menores, oferecemos agilidade no processo de financiamento de imóveis para o servidor público”, garantiu Goveia.

Para ele, a redução na taxa de juros do Crédito Imobiliário Banese para os servidores públicos irá fortalecer o comércio de compra e venda de imóveis em Sergipe, contribuindo para o reaquecimento da indústria da construção civil e a geração de empregos no Estado.

“Com essa medida, esperamos ampliar os negócios da Carteira de Crédito Imobiliário do Banese, e, consequentemente, trazer melhorias para a economia sergipana, de modo a cumprir com um dos papéis fundamentais do banco, de promover o desenvolvimento do Estado”, disse ainda o gerente.

Mais informações sobre o Crédito Imobiliário Banese para os funcionários públicos podem ser obtidas nas agências do banco, em todo o Estado, e também no site https://www.banese.com.br, na aba Servidor Público/Crédito/Crédito Imobiliário.

Por José da Conceição Andrade