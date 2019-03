DEPUTADO JOÃO DANIEL SE REÚNE COM A DIREÇÃO DA FETASE

19/03/19 - 04:57:23

Na tarde desta segunda-feira, dia 18, o deputado federal João Daniel (PT) visitou a Federação Estadual dos Trabalhadores/as na Agricultura de Sergipe (Fetase), onde se reuniu com o presidente, Antônio Oliveira, e diretores da entidade. O parlamentar colocou o mandato à disposição da Fetase. Várias demandas foram apresentadas durante a reunião.

Com a direção da Federação, o deputado conversou sobre os encaminhamentos que tem tido a reforma da Previdência na Câmara e novamente alertou sobre os riscos que ela representa e o ataque à seguridade social. “Essa Proposta de Emenda à Constituição 06 é muito mais perigosa que a reforma da Previdência, porque é o fim da seguridade social e suas garantias”, disse.

Ele alertou ainda quanto aos 20 artigos dessa PEC que podem ser modificados por lei complementar ou normativos. Apesar disso, João Daniel acrescentou que se tiver um bom debate nas ruas é possível conseguir que alguns parlamentares tenham uma postura diferente diante dessa PEC.

O deputado João Daniel fez o convite à Fetase para participar do movimento coordenado com as centrais sindicais e mandatos que se dispuserem a participar da realização de plenárias e atos para debater essa questão. Os dirigentes da Fetase agradeceram a presença do parlamentar e atuação que tem tido em defesa dos camponeses e dos trabalhadores na Câmara, no enfrentamento nesse momento de retrocesso político.

Várias demandas foram apresentadas pelos diretores da Fetase, várias delas relacionadas à reforma da Previdência e os muitos efeitos que ela causará aos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Outros pontos também apresentados foi quanto ao fechamento de matadouros e abatedouros, a renegociação das dívidas rurais, a realização da Marcha das Margaridas e do Festival Nacional da Juventude Rural, entre outros pontos.

Fonte e foto assessoria