ELEIÇÕES EM DISCUSSÃO

19/03/19 - 00:01:54

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A sucessão municipal já vem sendo bem discutida em Aracaju. Alguns nomes aparecem e demonstram interesse. Edvaldo Nogueira naturalmente tentará à reeleição. Tanto que já trouxe para sua equipe o mago do marketing no Estado, jornalista Carlos Cauê, que terá atividade mais visual do momento político e previsão para o futuro, que o de escrevinhar matérias e reportagens sobre atividades do município.

Isso continuará sob a responsabilidade do secretário adjunto, Luciano Corrêa.

Alguns outros nomes aparecem. Um deles da base aliada ao Governo, como é o caso do vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, que acha cedo para tratar do assunto, mas acredita que mais à frente seu partido decidirá por candidatura própria, que é a vontade da maioria da militância. Tem mais gente se preparando para disputar o mandato, vinculado a setores da oposição, incluindo um grupo novo na política que vem se reunindo e decidindo posição.

Entretanto, há mais nomes ainda não declarados, para cargos majoritários em 2022. Tanto para o Senado, quanto para o Governo. O senador Rogério Carvalho (PT) vem demonstrando equilíbrio na condução de uma nova proposta dentro do seu partido e busca a unidade entre as tendências que sempre se digladiaram para chegar a uma posição na sigla. Ele é um nome citado, embora evite qualquer especulação.

Tem outros nomes atentos como o dos deputados federais Fabio Mitidieri (PSD) e de Laércio Oliveira (PP), que já deixaram passar a informação de que não disputarão mais mandatos proporcionais. Não escondem que a preferência é pelo Governo, mas não recusarão uma passagem pelo Senado.

A oposição é que silencia mesmo. Todos se recolheram, embora tratem da política de forma discreta e deixem passar a impressão que se prepara para retornar às atividades, o que vai depender da real proposta de mudanças que se alastra por todo o País, mas ainda não demonstrou um rumo certo que leve a sociedade a rever posição.

Apenas um aviso: Para o Senado pode haver grande surpresa…

EM BUSCA DE RECURSOS

O governador Belivaldo Chagas está em Brasília para tentar liberação de recursos já garantidos para obras de infraestrutura, nas áreas de saneamento. Belivaldo irá mais vezes aos ministérios com esse objetivo.

SEM MARCAR POSIÇÃO

No encontro de governadores que aconteceu em São Luis (MA), na semana passada, em nenhum momento os governadores marcaram posição contra o Governo Bolsonaro, mas isso foi muito explorado

PONTOS DA PREVIDÊNCIA

Os governadores questionam três pontos da reforma da previdência que podem afetar a aposentadoria dos mais pobres. Se isso acontecer, tem influência direta na sobrevivência econômica de muitos municípios do Nordeste.

PONTO PREOCUPANTE

Um ponto que mais preocupa os governadores é a desvinculação dos recursos, que a priori pode parecer bom, mas precisa ter regras claras. Se isso acontecer, vem junto a desobrigação do Planalto de repassar recursos para estados e municípios? Isso precisa ficar claro para que não vire armadilha mais à frente.

AFETA A POPULAÇÃO

Os governadores do Nordeste estão defendendo o diálogo nessas questões, por entender que elas afetam diretamente a população da região e as administrações. O Nordeste não quer ser trincheira, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas e debatidas

ALESSANDRO É NOTÍCIA

Articulador da CPI, o senador Alessandro Vieira ainda não protocolou o pedido de criação do colegiado. Ele continua colhendo assinaturas. A expectativa é de que o requerimento seja apresentado com mais de 30 rubricas.

FÚRIA DOS SEUS PARES

Sob ameaça de sentar em cima do requerimento para criação da CPI da Lava-Toga, articulada pelo senador Alessandro Vieira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terá que lidar com a fúria de seus pares. Major Olímpio soltará um vídeo nas redes criticando a fala do presidente do Senado.

CRISE DOS PODEROSOS

O senador Alessandro Vieira (PPS) disse a O Antagonista, que “Não existe crise entre os Poderes. O que existe é uma crise dos poderosos, que estão se sentindo ameaçados e querem usar as instituições para se defender”.

BLOG DE VALADARES

O ex-senador Valadares (PSB) ameaça lançar, em breve, o “VBlog do Valadares – no Front da Política”. Ainda não há data para ser postado, mas será um instrumento de divulgação da sua atuação política do momento.

INDICAÇÃO DO PSD

Foi Fábio Mitidieri quem sugeriu o nome de Bittencourt (PCdoB) para a Secretaria de Ação Social, para que o suplente Camilo Feitosa (PT) assumisse a Câmara Municipal: “o objetivo foi fortalecer mais ainda as nossas ações e unir força pelo povo de Aracaju”.

CARGOS EM TROCA

Semana passada a Casa Civil da Presidência enviou ao coordenador da bancada de Sergipe, cargos do Governo Federal para indicação de nome para ocupá-los, em troca de apoio às reformas do Planalto, principalmente em relação à Previdência.

DOIS RECUSARAM

O senador Rogério Carvalho e deputado João Daniel (ambos PT) recusaram indicações e até se retiraram da reunião da Bancada, que terá uma outra ainda esta semana. Não há nomes sugeridos para nenhum dos órgãos.

SEM CUMPRIMENTOS

O governador Belivaldo Chagas (PSD) e o deputado federal Fábio Henrique (PDT) estavam domingo no mesmo espaço, em São Cristóvão, para acompanharem a procissão do Senhor dos Passos. Seguiram, mas sequer se cumprimentaram.

FALOU COM ADILSON

Belivaldo cumprimentou o irmão de Fábio, Adilson Jr, que estava ao lado do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB). Há um rompimento claro entre o governador e o parlamentar, que já integrou seu grupo.

TERMO DA MODA

O ex-presidente da OAB-SE, Henri Clay, disse ontem que está com o pensamento focado na advocacia e na defesa dos direitos sociais. “A minha atividade política partidária está em hibernação, para usar o termo da moda em Sergipe”.

REUNIÃO SOBRE FAFEN

O governador Belivaldo Chagas participa da reunião com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Brando, na próxima sexta-feira, agendada pelo deputado Laércio Oliveira e tratará sobre a reabertura da Fafen.

DEVE SER VENDIDA

Apesar de todas as tentativas para a reabertura da Fafen, pela Petrobrás não será mais possível, mas por uma outra empresa. O problema da Petrobras, que está se desfazendo de suas empresas, é a questão salarial dos seus servidores e a pressão sindical.

FORRO CAJU E REVEILLON

O secretário da Comunicação, Carlos Cauê, disse ontem ao Blog do Max, que a Prefeitura de Aracaju não tem recursos para realizar o Forró Caju e o Revéillon deste ano. Sinceramente, só André Moura na causa.

Dos grupos sociais

///Lei do Revolver – Gaudêncio Torquato diz que a lei do revólver se instala. Jovens, submetidos aos vícios e costumes dos tempos modernos – o bullying, a competição acirrada, os games de lutas e guerras, o heroísmo dos matadores, a solidão no meio da multidão – acabam arranjando os meios que eternizarão suas imagens e sonhos

///Não cogita – Davi Alcolumbre não cogita colocar em votação pedidos de impeachment de Gilmar Mendes no Senado. Depois do ataque de Gilmar aos procuradores da Lava Jato por causa da tentativa de criação de fundo com recursos da Petrobras, senadores passaram a protocolar pedidos de impeachment do ministro.

///Não avançará – De acordo com o Davi Alcolumbre, a Lava Toga não avançará sob hipótese alguma nesse momento, porque ele não pode permitir um embate entre o STF e o Legislativo. Fazer investigações virou sinônimo de declaração de guerra. Já perceberam que nunca há “tempo bom” para eles?

///Ótimo e bom – A avaliação de ótimo e bom do governo Bolsonaro diminuiu de 40% para 37%. Já o grupo que avalia a gestão ruim ou péssima subiu de 17% para 24%. Os números são da pesquisa mensal da XP Investimentos. Bolsonaro tem provocado queda de popularidade pelas trapalhadas do seu Governo.

///Coisa no limite – Segundo a repórter Andréia Sadi, Marco Aurélio critica abertura de inquérito para investigar mensagens falsas. Presidência do STF, sobre as críticas: “há precedentes nesse sentido. E que isso é o tipo de coisa no limite, que não precisa ser feito, mas se necessário, é preciso fazer”

///Marília Arraes – A vassalagem de Bolsonaro com os EUA não tem limites. Nós avisamos: atrás daquela cortina de falso moralismo, estava a pressa em retirar direitos do povo e entregar o patrimônio brasileiro. Combateremos esses absurdos, não aceitaremos ser parque de diversões de gringo!

Conversa

Pensar grande – De Carlos Ayres Britto: “Pensar grande é pensar por ideais, mais do que por ideias. Estas vêm a reboque daqueles”.

Tem história – Clóvis Silveira diz que todo mundo tem uma história. Há uma razão pela qual eles são do jeito que são. Pense nisso antes de julgá-los!

Difícil acreditar – Exigência de Ficha Limpa para servidores comissionados: difícil acreditar que isto ainda não era condição para contratação. Que bom que agora será.

Grande referência – José Carlos Machado diz que com a morte de Pascoal Nabuco, “Sergipe perde uma grande referência”.

Abraça muito – Ex-deputado Valadares Filho circulou, neste final de semana, por alguns bairros de Aracaju abraçando pessoas como se estivesse em campanha.

Pleiteia inclusão – Ocorreu na manhã ontem reunião com o presidente da Alese, Luciano Bispo, e uma comissão de servidores federais. Pleiteia inclusão no Ipesaúde.

Pouca venda – A situação dos lojistas dos dois shoppings de Aracaju é ruim pela escassez de venda. Além disso houve aumento de 25% na taxa de estacionamento.

Pensar mais – Alessandro Vieira (PPS-SE) aguarda a resposta oficial de senadores do PT, que pediram para pensar mais antes de assinar o documento.

Esses ministros – A sociedade começa a repugnar, rejeitar e se envergonhar da Suprema Corte. Esses ministros não representam a Justiça.