FECOMÉRCIO PARTICIPA ESCOLHA VENDEDORES DO PRÊMIO MPE 2019

19/03/19 - 15:04:42

O diretor da Fecomércio, Alex Garcez, representou a instituição na escolha dos vencedores do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa. O prêmio em sua quinta edição irá agraciar os empresários mais destacados em práticas de gestão, inovação e criatividade empresarial do ano de 2018, nos setores de Indústria, Comércio e Serviços em Sergipe.

O objetivo do prêmio é valorizar os empresários e estimular os empreendedores a buscarem mais espaço no mercado, conquistando competitividade empresarial em suas áreas de atuação. Alex Garcez destacou que as empresas estão mostrando cada vez mais capacidade e iniciativas empreendedoras, qualificando o mercado sergipano.

“Está sendo difícil escolher os vencedores de cada segmento, devido ao grande desempenho econômico e financeiro, além da qualidade de gestão e práticas inovadoras no mercado. As empresas estão em um ambiente mais competitivo, e aquelas que se destacam merecem ser lembradas no prêmio. Ações como essa servem para inspirar os empresários a buscarem um melhor ambiente de negócios na nossa economia”, disse.

Fonte e foto assessoria