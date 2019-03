GILMAR CARVALHO E EDVALDO NOGUEIRA

19/03/19

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PCdoB) fecha o cerco sobre a permanência do PT ao seu lado. Quer o apoio da legenda para a reeleição e em seus últimos passos deixou um rastro de ação do marketing, com o objetivo de manter a mesma composição que o fez retornar ao comando do município. O primeiro deles foi o convite ao professor Bittencourt, para que ele trocasse o mandato de vereador pela Secretaria de Ação Social.

Com isso, e propositadamente, fez com que o suplente de vereador Camilo Feitosa, do PT, filho do deputado federal João Daniel, assumisse a vaga na Câmara Municipal. Interessante é que Bittencourt é do PCdoB, mas quem o indicou pra a Ação Social foi o deputado federal Fábio Mitidieri, do PSD, deixando claro que estão todos no mesmo barco.

Há [ou agora ‘havia’] uma resistência de ala petista para apoiar a reeleição, que incluía o Diretório Municipal de Aracaju e até o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, que também pretende a Prefeitura. Mas Edvaldo dá mais uma mexida no tabuleiro do xadrez político e põe o grupo rebelde em xeque: efetivou Cássio Murilo Costa como presidente da Funcaju, depois de uma conversa com Márcio e com Jefferson Lima, autores de sua indicação.

E agora? Quem será contra quem? Olhando de longe enxerga-se Carlos Cauê mexendo as pedras do marketing político.

Para disputar a Prefeitura com Edvaldo o nome mais forte do momento é o de Gilmar Carvalho (PSC), que tem conversado com o presidente regional da sigla, André Moura, e com outras lideranças políticas. Moura já lhe disse que não se constrói uma candidatura a prefeito sozinho, mas já teve conhecimento de que em pelo menos duas pesquisas sobre a disputa por Aracaju, Edvaldo Nogueira e Gilmar Carvalho estão tecnicamente empatados.

Mas há uma diferença: no quesito rejeição: o prefeito tem percentuais mais altos, natural a quem está exercendo o mandato. Ainda há muito tempo pela frente, mas essa tendência tem se mantido já há algum tempo.

NÃO SE INDICA NINGUÉM

O coordenador da Bancada Federal de Sergipe, deputado Fábio Reis (MDB), teve conversa informal, ontem, com os parlamentares sergipanos e perguntou se algum deles queria fazer indicações para preenchimento de órgãos federais no Estado.

RESPOSTA NEGATIVA

Segundo Fábio Reis, a resposta dos parlamentares sergipanos sobre a indicação foi negativa: nenhum deles pretende sugerir nomes para órgãos federais em Sergipe. A bancada optou por permanecer independente no Governo Bolsonaro.

BELIVALDO NA ALESE

O governador Belivaldo Chagas (PSD) expõe hoje, a partir das 10 horas, na Alese o seu projeto para tentar tirar Sergipe da crise financeira em que se encontra, oferecendo alternativas que cortam na carne de segmentos que alimentam as despesas.

SERÁ BEM ABERTO

A informação de bastidores é que Balivaldo Chagas vai relatar tecnicamente tudo o que provocou essa crise e expor algumas medidas importantes para recuperação, tentando contar com o apoio dos poderes para que isso aconteça. Não dará nomes, mas pode dar dicas de quando se iniciou a escavação do buraco.

HÁ UMA EXPECTATIVA

Um deputado da base aliada disse que há expectativa na Alese e “todos estão ávidos pelo que Belivaldo Chagas tem a expor”. Esse mesmo deputado acha que o ato deveria ser mais reservado, com a presença dos 24 membros da Casa.

RENDE PARA OPOSIÇÃO

Segundo ainda o deputado, a apresentação pública só vai render para a oposição: “escancarar os problemas pode ser ruim e alimenta discursos oposicionistas, que geralmente distorcem de modo que destaquem suas críticas”.

TUDO ABERTO É MELHOR

Mas também na base do Governo tem deputado que defenda uma exposição aberta, transparente e verdadeira, sem receio do que venha falar a oposição. Belivaldo não pretende dourar a pílula ou esconder verdades que a sociedade precisa saber.

GEORGEO NA ESPERA

O líder da oposição, Georgeo Passos (Rede), disse ontem que ainda não havia visto o projeto e que sua postura será de “bastante responsabilidade”. Fez questão de lembrar que “não fazemos uma oposição do quanto pior melhor”.

OUVIR INFORMAÇÕES

Georgeo disse ainda que vai ouvir as informações que o governador levará e “vamos querer saber como vem sendo gasto o dinheiro do Estado. Por mais que haja transparência a gente não consegue ver muita coisa por aí”.

COMO ESTAMOS GASTANDO

Para Georgeo, o governador Belivaldo Chagas deve explicar aos deputados como estamos gastando dinheiro que vem sendo arrecadado, tudo de forma muito transparente. “É isso que se espera”.

CUMPRIMENTOS NORMAIS

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que ele e o governador Belivaldo Chagas (PSD) se cumprimentaram “de forma civilizada e muito tranquila”, durante a procissão do Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

RESPEITO A BELIVALDO

Fábio Henrique acrescenta: “apesar de termos ficado em lados opostos, entendo que a eleição passou. Sempre tive respeito por Belivaldo e continuarei tendo. Como deputado, estarei à disposição do governador para ajudar Sergipe”.

PROÍBE PAGAMENTOS

O Ministério Público pediu que fossem suspensos todos os pagamentos da Prefeitura de Lagarto. Só na próxima semana é que haverá uma reunião da promotoria com a prefeita em exercício Hilda Ribeiro, para ver como fica a situação.

EDVALDO SEGURA O PT

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) continua segurando o PT ao lado dele. Ontem ele decidiu por manter Cássio Murilo Costa na Presidência da Funcaju. Ele é indicado por Márcio Macedo e pelo presidente do partido em Aracaju, Jefferson Lima.

CAFÉ COM GILMAR

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) convidou o ex-deputado Heleno Silva (PRB) para um café da manhã ontem. Durante a conversa, Gilmar manifestou a sua decisão de ser candidato a prefeito de Aracaju em 2020 sem retorno. O que já não é novidade…

DISPUTA SERÁ BOA

Gilmar Carvalho faz uma previsão do como será o pleito de 2020: “uma boa disputa, com quatro candidatos, que abrem chances para segundo turno, onde o radialista imagina que também estará”.

AINDA SEM DEFINIÇÃO

Segundo Heleno Silva o PRB não está nessa fase de definição, mas que pode chegar lá: “temos com Gilmar Carvalho um bom relacionamento, mas uma decisão desta envolve todo o partido”.

MANTÉM-SE EM BRASÍLIA

O ex-deputado federal André Moura se mantém em Brasília e continua percorrendo os ministérios para liberação de recursos já aprovados para alguns municípios. Hoje, André participa de reunião da Executiva Nacional do seu partido.

EM DÚVIDA COM BOLSONARO

Deputados de Sergipe ainda não apostam decididamente sobre a continuidade do Governo de Bolsonaro, que agora entre o Brasil aos Estados Unidos. O pessoal não vê preparo no presidente e tem quem tema um golpe de Estado.

Dos grupos sociais

///Foge das perguntas – Rogério Carvalho informa que Gustavo Bebianno, ex-secretário de Bolsonaro, não foi à audiência pública no Senado para prestar informações sobre denúncias do uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais. Assim como a família Bolsonaro, Bebianno foge das perguntas que o povo quer saber!

///Mitidieri assume – O deputado federal Fábio Mitidieri assume a presidência da Comissão do Esporte da Câmara! O parlamentar por Sergipe foi indicado pelo PSD para comandar o colegiado. O deputado Danrlei Hinterholz será o 1º vice-presidente. Hoje já tem a primeira reunião! “Vamos fazer um ano muito produtivo”, diz.

///Nega provimento – O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, sexta-feira, a inconstitucionalidade da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela polícia ostensiva. A turma, por maioria, negou provimento ao agravo nos termos do voto do Relator, ministro Luiz Fux.

///Reforma da Previdência – O deputado federal Fabio Henrique (PDT) informa via watsapp que o seu partido fecho questão contra a Reforma da Previdência. Diz que o PDT não é contra a uma reforma da previdência, mas a que foi apresentada pelo Planalto prejudica os mais pobres.

///Dispensa de visto – Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou projeto ontem para sustar o decreto do governo federal que dispensa visto para os cidadãos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão. De acordo com o parlamentar, a medida do presidente Jair Bolsonaro, ofende o princípio internacional da reciprocidade.

///CPI da Toga – Uma análise prévia feita por advogados e consultores do Senado apontou que são inconstitucionais alguns dos motivos apontados para a criação da CPI da Lava-toga. O requerimento da comissão foi protocolado, ontem, com 29 assinaturas e 13 fatos enumerados para serem investigados.

Conversa

Tendência natural – A tendência natural do grupo político liderado por Marcos Francos em Laranjeira é apoiar Juca Bala para disputar a Prefeitura daquela cidade.

Como sair da crise – Os deputados estaduais estavam pensativos, ontem, com a apresentação do projeto do Governo para reduzir a situação de dificuldade do Estado.

Janela aberta – O deputado Zezinho Guimarães (MDB) mantém a decisão de trocar de legenda na primeira janela que for aberta.

Abre portas – A apresentação do requerimento para formação da CPI da Toga abriu as portas da mídia nacional para o senador Alessandro Vieira.

Junto ao grupo – Edvaldo Nogueira demonstra que dá os primeiros passos com objetivo de se fortalecer, junto ao grupo, para disputar a reeleição.

Futuras eleições – O ex-prefeito Heleno Silva (PRB) acena para retornar à base aliada. Os sinais são claros para abrir caminhos nas futuras eleições.

Senador acusa – Senador Kajuru chamou ministro do STF de “bandido” e “corrupto”, o acusou de “vender sentenças” e de ser sócio de Aécio Neves.

Discurso do amor – Carlos Ayres de Britto – “O desafio humanista maior talvez seja este: o discurso do amor não ficar jamais no discurso, pois o discurso do ódio não fica”.

Dá tempo de recuar – Ainda dá tempo do STF recuar de sua arrogância e, ele mesmo, por ordem em um País sem lei e ministros coniventes.