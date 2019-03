INTERDIÇÃO DO PRÉDIO DO QCG: PM/SE EMITE NOTA ESCLARECIMENTO

19/03/19 - 06:56:54

O comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público esclarecer que cumpriu a notificação de interdição parcial expedida pela Defesa Civil, após inspeção efetuada no prédio do Quartel do Comando Geral (QCG) na última quinta-feira, 14 de março. Os locais alvos da vistoria foram isolados e devidamente sinalizados.

Com o objetivo maior de salvaguardar os policiais militares, a Corporação deixa claro que providenciou o remanejamento dos setores administrativos que funcionavam na parte do prédio tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado, conforme recomendação do órgão fiscalizador. As atividades desempenhadas pelo Comando Militar do Policiamento do Interior (CPMI), 3ª Seção do Estado Maior, Capelania Militar e Companhia de Comando e Serviços (CCSv) foram remanejadas para um local adequado, sem prejuízo do serviço.

É importante ressaltar que o comando geral já havia realocado, desde 2017, o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) para outro setor dentro do próprio QCG, mediante o parecer do Relatório Técnico de Vistoria nº 17 datado do ano de 2017, emitido pela Defesa Civil.

Por fim, a Instituição Policial Militar Sergipana informa que o projeto de restauração das instalações históricas do Quartel do Comando Geral está em fase de conclusão.

Ascom PM/SE