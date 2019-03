Maria sugere construção de sede própria da Escola Estadual Vicente Machado Menezes

19/03/19 - 06:05:43

A deputada estadual Maria Mendonça protocolou, na Assembleia Legislativa de Sergipe, uma Moção de Apelo n° 02/2019 endereçada ao governador Belivaldo Chagas e ao secretário de Estado da Educação, Esporte e Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho, solicitando a construção de sede própria da Escola Estadual Vicente Machado Menezes, no terreno da Escola Estadual Professora Izabel Esteves de Freitas, onde as duas escolas funcionam atualmente. Com a obra, a deputada sugere que haja uma junção das escolas, atendendo aos anseios da comunidade escolar.

No texto, Maria destaca o fato de que os estudantes estão em local improvisado e inadequado para o pleno funcionamento de uma unidade de ensino. “A precaridade das instalações e a insegurança gerada pela instabilidade da locação têm desestimulado os professoras e estudantes, que não possuem mais sala de multimídia, biblioteca e quadra poliesportiva”, disse a deputada, ressaltando que os estudantes estão deixando de praticar educação física por não ter espaço propício.

“Com a reforma do prédio da Escola Izabel Esteves de Freitas, os estudantes e professores das duas unidades de ensino terão melhores condições de ensino”, afirma Maria.

A Escola Vicente Machado Menezes também possui autorização para ofertar o ensino fundamental menor, mas não o faz devido à falta de espaço. A escola possui 327 estudantes matriculados em 2019 e 40 funcionários. Em 2015, última nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) registrada no site da Secretaria de Educação, alcançou nota 3,6. Já a Izabel Esteves de Freitas tem 60 estudantes matriculados em 2019 e 18 funcionários. Em 2017, alcançou 4,4.

Assessoria Parlamentar da deputada Maria Mendonça