PC divulga imagens de acusado de roubar Centro de Referência em Socorro

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) divulga imagens do suspeito de invadir e roubar pertences do guarda municipal, que fazia a segurança do local, e dos funcionários do Centro de Referência Social Zilda Arns(Cras), no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. O crime foi praticado na tarde do dia 19 de fevereiro.

Segundo as investigações, o suspeito chegou ao local, roubou a arma do segurança e objetos pessoais dos funcionários da unidade. Por meio das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar características físicas dele: o homem é jovem, magro e branco; possuindo uma mancha de aparência esbranquiçada em um dos olhos.

No vídeo, ele aparece passando de bicicleta pela frente de um estabelecimento comercial. O homem também é apontado como autor de outros roubos na região. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre o suspeito sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181; ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.

Fonte e foto SSP