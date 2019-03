POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADO DE ESTUPRO EM SIMÃO DIAS

19/03/19 - 05:09:24

O acusado foi detido em cumprimento a mandado de prisão definitiva

Um homem suspeito de estupro de vulnerável foi preso nesta segunda-feira (18) no município de Simão Dias.

Policiais civis de Simão Dias prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. O crime foi praticado em 2003 e a detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão definitiva.

De acordo com as informações, o acusado estava foragido desde março de 2014, quando foi decretada a prisão. Após investigações, as equipes localizaram o homem.

A população também pode colaborar com a elucidação de crimes e prisão dos acusados da autoria de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.