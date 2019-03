POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADO DE MATAR ADVOGADO EM ARACAJU

19/03/19 - 13:44:43

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), detalhou nesta terça-feira, 19, as investigações que resultaram na prisão de um homem, supostamente de nome Ronaldo Marques de Sousa, acusado de assassinar um advogado no ano de 2013. O infrator foi localizado e preso no Maranhão.

O advogado Aloísio Santos Filho foi assassinado no dia 17 de outubro de 2013, na frente do próprio escritório de advocacia, no bairro Siqueira Campos. A delegada Thereza Simony detalhou as investigações e explicou a principal motivação do delito. “O motivo do crime é que Aloísio era cunhado do Ronaldo, que estava em disputa pela guarda do filho menor com a ex-esposa. Dr. Aloisio colocou na petição que não queria que o filho convivesse com o tio, em razão dos atos ilícitos que ele praticava. Diante deste fato, ele praticou o crime e fugiu do estado”, afirmou a delegada.

“ Há cerca de 20 dias, recebemos uma denúncia anônima de que ele estaria preso no sistema penitenciário do Maranhão, utilizando o nome de Valdeir Carvalho dos Santos. Nós entramos e contato com o Instituto de Identificação, que nos auxiliou na comparação papiloscópica. Foram colhidas as impressões digitais do preso lá no estado do Maranhão e, através do trabalho dos Institutos de Identificação da Bahia e Pernambuco, chegou-se à conclusão de que o preso no Maranhão tratava-se do procurado Ronaldo Marques de Sousa”, explicou a delegada Thereza.

O homem utilizava outros nomes para despistar as investigações da polícia. “Ao receber os possíveis nomes e as digitais dele, nós fizemos o confronto com as fichas encontradas no Instituto da Bahia, que era onde ele tinha três registros civis, com a ficha da unidade prisional do Maranhão, que é a ficha identificação criminal dele no momento da prisão, e com a ficha do Detran, já que ele também possuía uma CNH aqui no estado de Sergipe. Então confrontarmos todas as digitais, percebemos que se tratava da mesma pessoa. Assumimos que o preso Valdey Carvalho de Santos, na verdade, tinha Ronaldo Marques de Sousa como sua primeira identificação, que foi a que consideramos como a real e verdadeira”, explicou Mariane Santos, papiloscopista do Instituto de Identificação.

Para o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, é importante ter ferramentas e equipes destinadas para esse tipo de demanda. “O mais importante é que o Instituto de Identificação tem ferramenta tecnológica e pessoal pronto para atender esse tipo de demanda, tanto na área civil quanto na área criminal. Nós temos a divisão de identificação criminal, temos um núcleo de inteligência, que não só trabalha para emissão de documento para análises da carteira de identidade em Sergipe, como atende essas demandas que vêm das delegacias e do judiciário”.

Ronaldo está preso no Maranhão e a justiça tomará providência sobre o envio ou não do preso para Sergipe. “O preso já tinha sido detido nos estados da Bahia e Pernambuco, ele usava o estado de Sergipe, a capital em especial, como uma cidade dormitório. Ele viajava constantemente para praticar seus crimes, tanto roubo de carro, como a banco, e depois voltava para se esconder aqui no estado. Ele já convivia com uma pessoa aqui em Sergipe, mas depois foi embora e não tivemos mais notícias, até 20 dias atrás quando recebemos essa denúncia”, concluiu a delegada Thereza Simony.

SSP