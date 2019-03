PRF APREENDE PISTOLA CALIBRE 380 NA BR 101 EM SÃO CRISTÓVÃO

19/03/19 - 09:45:21

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de segunda-feira (18), uma arma de fogo calibre 380 e deteve o motorista pelo porte ilegal do armamento. A ação aconteceu no km 104 da BR 101, no município de São Cristóvão.

Os agentes federais realizavam fiscalização quando abordaram um veículo VW/Jetta, com placas de Sergipe, e ao realizarem inspeção detalhada no automóvel, encontraram uma arma de fogo cal .380 carregada com 14 munições.

O motorista infrator, de 36 anos, foi detido e junto com a arma apreendida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Aracaju/SE, onde responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Fonte e foto: PRF/SE