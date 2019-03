Representantes dos lojistas e do Fórum Empresarial estreitam relações com a Alese

19/03/19 - 15:14:43

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB) recebeu na manhã desta terça-feira, 19 em seu gabinete, representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/Aracaju).

Na oportunidade, o presidente da FCDL, Edvaldo Cunha afirmou que a visita tem por finalidade, estreitar os laços de amizade com o presidente Luciano Bispo. “Já temos uma certa amizade com Luciano, mas amizade nunca é pouco, quanto mais melhor, então o nosso objetivo foi esse: estreitar mais os laços de amizade e colocar a Federação e a CDL de Aracaju a disposição do deputado Luciano Bispo”, informa o presidente da FCDL, Edvaldo Cunha.

“O intuito é estreitar relacionamento e sempre deixar instituições como CDL Aracaju e FCDL, a disposição da Casa para levar qualquer tipo de pleito que seja prol da classe lojista e que deseje o desenvolvimento do Estado”, completa o presidente da CDL/Aracaju, Breno Barreto.

Fórum Empresarial

Também esteve no gabinete da Presidência da Alese, o coordenador do Fórum Empresarial, Milton Andrade. “Viemos fazer uma visita de cortesia ao presidente Luciano Bispo para apresentar a nova composição do Fórum Empresarial e colocar o Fórum à disposição da Assembleia Legislativa e de todo poder público, para superar a maior crise econômica que o nosso Estado já viveu e não temos como vencê-la a não ser através da luta de todos: do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo e também da iniciativa privada”, destaca.

O presidente Luciano Bispo deixou claro que a Assembleia Legislativa de Sergipe é a casa do povo. “Aqui nós recebemos todos e o setor empresarial está preocupado e quer ajudar o Estado de Sergipe e sabe que a Assembleia é um caminho. Nós nós colocamos essa Casa a disposição de que se tiverem ideias, levarmos ao Governo do Estado e se for bom aprovarmos, pois a preocupação dos sergipanos é se preocupar com o nosso estado. Agradecemos muito a presença deles aqui”, enfatiza Luciano Bispo.

Por Aldaci de Souza

Fotos: Jadilson Simões