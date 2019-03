TEM GENTE SE SENTINDO FRITADA POR EDVALDO, AFIRMA VEREADOR

19/03/19 - 13:30:19

Na manhã desta terça-feira, 19, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para se manifestar quanto aos blocos opositores das Casas Legislativas.

Amintas iniciou seu discurso no Pequeno Expediente comentando sua participação na audiência pública de ontem, 18, na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“Ontem eu fui à Alese para participar de uma audiência pública que aconteceu para falar de Segurança Pública. Quero dar os parabéns aos deputados Georgeo Passos (Rede), Kitty Lima (Rede), Dr. Samuel Carvalho (PPS) e o presidente do PTB, o grande deputado Rodrigo Valadares (PTB). Está de parabéns esse quarteto fantástico aí na Alese, que está fazendo, inclusive, um trabalho que nós deveríamos fazer. Eu tenho visto o próprio Rodrigo Valadares fazendo a fiscalização ao prefeito de Aracaju”, afirmou.

E continuou, comparando o quarteto opositor da Assembleia e da Câmara. “Veja a coincidência, aqui nós temos um quarteto, com uma mulher e três homens. E lá também é a mesma coisa: uma mulher e três homens. Vejam como está complicada a situação da oposição. Pessoas competentes nesse bloco, tanto na Alese quanto nessa Casa, mas estamos reduzidos, eles [a situação] estão massacrando a oposição. Um grupo só, que está há 500 anos no poder. O poder está na mão deles. Mas estão se esquecendo de um detalhe: combinar com o povo”, alertou.

Por fim, Amintas relembrou o poder do voto nas próximas eleições e ressaltou, ainda, o jogo político que alguns parlamentares que apoiaram o prefeito durante todo o mandato, farão diante da proximidade do pleito, se mostrando opositores à Edvaldo Nogueira (PCdoB).

“Ano que vem o jogo vira, o povo acorda e muito político arcaico vai ficar desempregado. Cuidado, colegas vereadores. Cada um pode ter sua posição política, estamos numa democracia, mas cuidado. Eu lembro que usei essa frase que vou dizer agora com um homem que tinha um histórico político muito bom, o ex-deputado federal Mendonça Prado. Cuidado, senhores, tem gente sendo fritada por Edvaldo Nogueira nessa Casa. Atenção, povo de Aracaju, 2020 está chegando. Vocês podem ver parlamentares que passaram 4 anos defendendo o indefensável. De repente, o cara dá um pulo e pensa: ‘eu vou criticar o prefeito porque criticar o prefeito dá voto’. Passou 4 anos mamando, quando chega perto da eleição, ele diz: ‘agora eu vou pensar no meu projeto de vereador, vou pular pra oposição’. Aqui não, viu? Oposição aqui é coisa séria. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. O povo de Aracaju vai nos livrar dos homens maus”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.