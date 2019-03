ABIH-SE inicia Promoção do Destino Sergipe pelo Rio de Janeiro

Uma comitiva formada por associados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) chegou ao Rio de Janeiro no último dia 18 para dar início ao “Projeto Promoção do Destino Sergipe 2019”, quer percorrerá vários estados do país com o objetivo de divulgar a estrutura e os atrativos turísticos de Sergipe para operadores de turismo e agentes de viagens.

Segundo o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, essa ação – que é custeada com recursos da Associação -, busca divulgar Sergipe como destino turístico; fomentar os roteiros turísticos do Estado; contribuir para o aumento do fluxo de turistas em Sergipe e da ocupação hoteleira, além de incrementar a economia local e toda cadeia produtiva ligada ao Turismo.

“Dentro de um mercado cada vez mais competitivo, onde Estados e cidades de todo o Brasil investem no Turismo como ferramenta de geração de emprego e renda, é urgente a necessidade de divulgação do Destino Sergipe”, justifica o presidente.

Entre as novidades desse ano, os operadores e agentes irão assistir em cada capacitação, um vídeo institucional sobre os atrativos turísticos de Sergipe. O VT de 18 minutos foi produzido e custeado pela ABIH-SE e traz como protagonista a jornalista sergipana Renata Alves, que faz sucesso em São Paulo comandando a apresentação de um programa em rede nacional.

Ontem, 19 de março, a 1ª capacitação aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, 20, será em Niterói, e na quinta, 21, em Nova Iguaçu. Ao todo, o projeto prevê 21 capacitações, participação em sete feiras nacionais de Turismo e divulgação do São João de Sergipe em Shopping em Salvador.

