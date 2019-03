Mais segurança no transporte público combate aos assaltos de celulares

20/03/19 - 23:06:32

Quem está ligado em nossa programação, com certeza, já ouviu vários relatos de pessoas que tiveram o celular roubado. Mas, agora, trago uma novidade: é o alerta celular, plataforma desenvolvida pela Secretária de Segurança Puública, e que, em parceira com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju – Setransp – e a AracajuCard, está sendo divulgada para os usuários do transporte coletivo.

O serviço já está a todo vapor e vem ajudando a polícia no resgate desses dispositivos. basta você cadastrar seus dados pessoais no portal www.portalcidadao.ssp.se.gov e adicionar o número de imei do seu celular, que aparece assim que você digitar: *#06# na tela de discagem. mas atenção: você deve ativar o dispositivo de alerta para que a polícia identifique onde o celular está e sua procedência.

Acesse agora mesmo o www.portalcidadao.ssp.se.gov.br e cadastre o seu aparelho. É o transporte público coletivo utilizando a tecnologia em favor da segurança do cidadão nos ônibus.