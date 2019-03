Assistidos da Apae Aracaju terão um dia de “bombeiros extraordinários”

20/03/19 - 12:32:21

Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, assistidos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Aracaju, a convite Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), participarão, nesta quinta-feira, de uma manhã repleta de atividades no Quartel do Comando Geral da corporação.

Ao todo serão encaninhados pela entidade 40 assistidos, muitos deles, com síndrome de down ou com algum tipo de deficiência física ou intelectual.

A programação, toda ela preparada pelos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, está prevista para começar à 9h e terá entre as atividades, oficinas de rapel e tirolesa, bem como a exposição de equipamentos operacionais de combate a incêndio e salvamento.

O evento, intitulado “Down: Um dia de Bombeiros Extraordinários”, que está na sua 2ª edição, faz parte das ações de responsabilidade social realizadas pelo Corpo de Bombeiros e tem por objetivo ampliar o projeto “Cão Amigo”, já desenvolvido em parceria com a Apae Aracaju, onde, semanalmente, cães do CBMSE são levados à sede da entidade para interagirem e ajudarem a melhorar o desenvolvimento psicomotor de pessoas com diversos tipos de deficiências.

EVENTO: Projeto “Down: Um dia de Bombeiros Extraordinários”

LOCAL: Quartel do Comando Geral do CBMSE – Rua siriri, 762, Centro – Aracaju/SE

DIA: 21/03/2019

HORÁRIO: 9h

ASCOM Apae Aracaju