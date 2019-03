CÂMARA SE PRONUNCIA SOBRE DOCUMENTOS JOGADOS EM PRAÇA

20/03/19 - 15:31:57

A Câmara Municipal de Aracaju emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (20) para informar que “não existe nenhuma orientação por parte da presidência da Câmara para que documentos sejam descartados a esmo no centro da cidade”.

Veja o que diz a nota da CMA

Na manhã desta quarta-feira, 20, foram encontrados cópias de documentos, de indicações e ofícios espalhados pela praça Almirante Barroso, localizada nos fundos da sede da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). Sobre o assunto, informamos que não existe nenhuma orientação por parte da presidência da Câmara para que documentos sejam descartados a esmo no centro da cidade, o que não exclui a possibilidade de papéis inutilizáveis descartados no lixo da Casa possam ter sido recolhidos por coletores de recicláveis. A Câmara lamenta o transtorno ocorrido e informa que foi solicitado a parte operacional do órgão o recolhimento das cópias de documentos encontrados na Praça Almirante Barroso e o envio destes para a reciclagem.