Comandante da PM destaca união em prol do crescimento

20/03/19 - 13:39:29

O comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral acompanhou a visita do governador Belivaldo Chagas à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na tarde desta quarta-feira, 20. Para ele, os dados sobre as finanças do Estado apresentados no plenário foram muito importantes.

“Essa participação do governador aqui prestigiando o Poder Legislativo é extremamente importante para demonstrar a saúde financeira do Estado e discutir na casa do povo esses temas que são de suma importância’, entende.

Segundo ele, ao longo dos últimos anos, vem se falando muito em crises. “Realmente é algo que está instalado, mas o Governo tem trabalhado no sentido de criar alternativas e fazer para que a gente possa fazer o Estado a voltar a crescer; os investimentos são importantes . Somos todos Governo então precisamos todos estarmos juntos tanto nos momentos de crise, quanto nos momentos em que as alternativas são criadas para uma melhoria do estado”, entende Marcony Cabral.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões