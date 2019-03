CONAB DOA SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR

20/03/19 - 16:49:33

Dez municípios sergipanos receberam 29.600 kg de sementes crioulas de feijão e milho, nesta quarta-feira (20), doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os beneficiários são pequenos agricultores de Tomar do Geru, Cristianópolis, Estância, Itabaianina, Santa Luzia do Itanhy, Gararu, Umbaúba, Lagarto Simão Dias, Poço Verde e Indiaroba.

As sementes foram adquiridas pela Conab de agricultores familiares vinculados à associação de camponeses do estado de Sergipe, sendo 23.600 kg de sementes de milho Sol da Manhã e Paulista e 6.000 kg de sementes de feijão Carioca. A compra das sementes ocorreu por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ao custo total de R$ 225.727,95.

“Essa atividade com as sementes garante um benefício duplo, tanto para os pequenos produtores que fornecem as sementes, que são remunerados pela Companhia, quanto os agricultores familiares que recebem o produto para trabalhar no cultivo e desenvolverem sua própria lavoura”, afirma o superintendente da Conab em Sergipe, José Resende dos Santos. “Essa modalidade de aquisição também fomenta a agroecologia, além de consolidar o trabalho das cooperativas que vêm se especializando em sementes crioulas e orgânicas”, ressalta.

O PAA é um programa do governo federal voltado para o fortalecimento da agricultura familiar e o combate à fome e à pobreza. A destinação do produto segue demanda de órgãos parceiros, com prioridade para famílias de agricultores familiares inscritos no Cadastro Único, mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Nessa ação específica, o processo foi solicitado pela Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário do estado, que ficará responsável pela entrega das sementes aos pequenos agricultores.

Fonte CONAB