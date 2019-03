Crianças realizam sonho de conhecer o Batalhão de Choque da PMSE

20/03/19 - 16:15:30

Na manhã do dia 20 de março, os amigos Marcelo (12 anos de idade) e Daniel (9 anos de idade), foram surpreendidos e presenteados com uma visita ao Batalhão de Polícia de Choque. Na ocasião, os meninos que são admiradores da polícia militar, conheceram as dependências do batalhão, as viaturas, os equipamentos utilizados pelos policiais em suas missões e ainda experimentaram a adrenalina de um deslocamento de emergência em uma das vtrs do batalhão! Marcelo e Daniel são dois bravos guerreiros que travam uma luta vital contra o câncer.

Durante a visita os garotos estavam acompanhados dos pais e parentes, os quais relataram a alegria dos guerreiros em realizar este sonho. O Comando do BPChoque, juntamente com a tropa, se sentiram privilegiados em proporcionar momentos de felicidade a Marcelo e a Daniel.

Fonte e foto assessoria