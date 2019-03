FHS lança nova convocação para PSS da Saúde

A partir desta quarta-feira (20), os convocados em 11° lista do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), devem iniciar a entrega da documentação e títulos comprobatórios que foram registrados no ato da inscrição, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, na Av. Augusto Franco. Os interessados podem encontrar na página www.saude.se.gov.br datas e horários para a apresentação.

O candidato que não conseguir, por algum motivo, se apresentar no horário determinado pelo calendário, poderá se apresentar no mesmo dia ou dias posteriores munidos de toda documentação. Ele terá que obedecer a disponibilidade de vagas no momento de sua apresentação. A data limite para apresentação da documentação é 26 de março, até as 16h.

Os aspirantes devem apresentar seus documentos em via original, não serão aceitas fotocópias ou arquivos eletrônicos. Além disso, a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática do candidato, conforme previsto no edital. Por outro lado, o não comparecimento implicará na condição de desistência do candidato à vaga pleiteada, salvo os casos de justificativa legal, apresentada dentro do prazo.