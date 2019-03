Funcaju seleciona 50 obras para o Salão dos Novos na Galeria de Arte Álvaro Santos

O Salão dos Novos é considerado uma das exposições mais importantes do calendário cultural do Estado. É através desse projeto da Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), que a Galeria de Arte Álvaro Santos se transforma em uma vitrine de novos artistas plásticos sergipanos. Para a 27ª edição, foram selecionadas 50 obras diante das 70 obras inscritas (confira a lista dos artistas abaixo).

A comissão julgadora das obras atendeu requisitos propostos no edital, como: criatividade, inovação estética, originalidade, domínio da técnica escolhida e consistência da proposta. Os três primeiros artistas vencedores serão conhecidos no dia 28 de março e receberão um valor R$ 5 mil para o 1º lugar; R$ 3 mil para o 2º lugar; e R$ 2 mil, o 3º lugar.

Além disso, todos os artistas selecionados receberão um certificado emitido pela Galeria de Arte Álvaro Santos. A mostra com os selecionados na 27ª edição do Salão dos Novos acontecerá nos dias 28 e 29 de março. O edital 2019 do projeto foi lançado no dia 8 de fevereiro e as inscrições foram feitas no Mapa Cultural de Aracaju.

A Galeria de Artes Álvaro Santos fica localizada na praça Olímpio Campos, no centro da capital. Para mais informações o contato é (79) 3211-3695.

Confira a lista dos selecionados:

Adriana Aparecida Trevizan da Silva – LADY GAGA – ANDALUZ

Ayslan Silva Santos Dantas – PASSAGEIROS

Bruno de Araujo Passos- MANIFESTO VISIONÁRIO

Cauê Souza Mathias – VIVA BISPO – ENSAIO SOBRE AS PRIMÁRIAS

Davi de Souza Cavalcante – QUEM PODE?- IMERGIR

Denise Somera- FREE NIPPLES – AIA – MANUAL DA MULHER DIREITA

Eder Donizete da Silva – SOLAR – CASA BARCO

Edson Lima do Nascimento – LÁGRIMAS DA ESPERANÇA – A FACE DO NARCIZISMO

Ellen Pereira Costa Cruz – VINHO, QUEIJO E UVA – MAMÕES

Gustavo Andrade Prado – ENCONTRO FORTUITO- SENDA

Igor Verner Ramos Santos – UM CERTO PIRATA

Jaime Farias dos Santos – MARIA BONITA E LAMPIÃO, AMOR E PAIXÃO NO CANGAÇO

Jhonny Michael Santos Andrade – TEMPO E SIMPLICIDADE- THEMAN

José Fontes Gonçalves- REALIDADE PARALELA- REALIDADE PARALELA 2

José Vanderson de Almeida Teles- CONGO

Júlia Perecin Nogueira Silva – CARA METADE

Larissa Vieira Santos – SEM TÍTULO 1 – SEM TÍTULO 2

Luan Ricardo Santana- ISABELLE- INFÂNCIA

Luciano José de Freitas- LINDA- ADOLESCENTE

Manuella Trevizan da Silva – QUEEN – B

MARCIO DOS SANTOS LIMA VIANA – ETABAIANINHA

Marciso de Jesus Santos – MUSEU DA GENTE SERGIPANA – MINISTÉRIO DA FAZENDA

Maria Josefina de Mendonça Gama – NOVENA

Nicole de Santana Lima – OVO

Perinaldo Teles Carvalho – Filho (NALDO TELES) – PIETÁ – BR

Raquel Lopes de Santana – TEMPO DAS CORES – REJUNTE DAS CORES

Robson Meneses Santos Junior – MAR DE ESTRELA

Thiago Quintino Silva Braz – AGONIA – SURPRESSÃO

Vinícius Soares Santana – TRAGA COR – A MARGARIDA, A FLOR E O MAR

Yasmin Thainá Fontes Vasconcelos – NUNCA MAIS – PORQUE VOCÊ ME TRATA ASSIM?

20/03/19 - 12:59:28