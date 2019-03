GUSTINHO RIBEIRO QUER EDUCAÇÃO DIGITAL PARA TODAS ESCOLAS

20/03/19 - 09:32:38

O primeiro projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados por Gustinho Ribeiro foi na área da educação. Entendendo que o futuro e o desenvolvimento passam pela educação e os meios digitais, o parlamentar quer que todas as escolas públicas e privadas do Brasil tenham a Educação Digital em sala de aula.

“Não apenas no Ensino Fundamental, mas no Médio também, onde os jovens se preparam para entrar na universidade ou já estudam um curso técnico para saírem prontos para o mercado de trabalho”, explicou o deputado sobre o Projeto de Lei 1.563/2019, protocolado nesta terça-feira.

Outro ponto pesa para a autoria do PL, e nesse sentido diz respeito à proteção das crianças e adolescentes ao usarem a internet. “Sabemos que cada vez mais cedo as crianças estão em contato com o mundo virtual. A escola precisa educar nossos estudantes a fazer o bom uso dos meios digitais”, afirmou.

O PL quer garantir também que a interdisciplinaridade nas escolas possam estar a par das novas tecnologias e dos meios digitais, contribuindo para o aprendizado em matérias que já constam no currículo nacional e utilizando ferramentas interativas para aprimorar e facilitar os estudos nos dias atuais.

Fonte e foto assessoria