Jornalista Carlos Ferreira deixa a Xodó e assume o programa “Espaço Livre” na 103 FM

20/03/19 - 06:50:11

O jornalista e radialista Carlos Ferreira oficializa sua saída da Rede Xodó e assina com a 103 FM, onde estreia na próxima segunda-feira (25), no comando do programa ESPAÇO LIVRE, que irá ao ar de segunda a sexta, das 6 às 9 horas. A negociação com a 103, incluiu o produtor Carlos Augusto. Ferreira disse que deixar a Xodó foi uma decisão sua e que continua mantendo uma relação de amizade e respeito com os diretores da Xodó, Nelson Nascimento e Aparecida.