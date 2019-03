Na Festa do Agricultor, Rosário celebra São José e distribui sementes e equipamentos agrícolas

20/03/19 - 07:50:45

A missa em louvor a São José, celebrada pelo Padre Denis Portugal, no Centro Recreativo Rosarense, nesta terça-feira, 19, dia consagrado ao santo, abriu a programação da Festa do Agricultor, em Rosário do Catete. No ato religioso foram abençoados os alimentos, as sementes e o trator da prefeitura que será usado pelos agricultores no preparo da terra antes do plantio.

A Prefeitura de Rosário em parceria com a Codevasf, também distribuiu por critérios técnicos 30 Forrageiras, sementes de milho e sorteou entre os presentes 36 kits de ferragens(carros de mão, foices, estrovengas, enxadas e facões).

O secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Hélio dos Santos, agradeceu a presença dos agricultores, anunciou que a secretaria está funcionando em novo local, em um prédio no Complexo da Assistência Social e que está com as portas abertas para receber a todos.

A Primeira-Dama, Dona Graça Barreto, agradeceu a São José e pediu que tenhamos uma safra farta em 2019 e ressaltou o empenho da equipe da Secretaria do Desenvolvimento Rural para realizar a festa e adquirir os equipamentos. O trabalho das agricultoras rosarenses e das integrantes da Cooperativa de Artesãs e Costureiras(Cooarc) também foi destacado por ela.

O prefeito Vino Barreto encerrou a festa com um retrospecto de como recebeu o município em 2017. “Andam dizendo por aí que, Rosário vai voltar a sorrir. Como? Esquecem que deixaram as ruas esburacadas, o balneário fechado, cheio de mato, sem as bombas das piscinas e sem os filtros. Nem vaso sanitário tinha. Só em dívidas são R$ 30 milhões com o INSS, R$ 1.300.000 da Deso, sem citar o débito com a Energisa. Essas contas, nós estamos pagando”.

Vino aproveitou para desmistificar a ideia de que Rosário é uma cidade rica que arrecada muito dinheiro e, em público, fez um breve balanço das finanças do município. “A receita mensal é, em média R$ 4,5 milhões, dos quais o Governo Federal fica com R$ 1.000.000(hum milhão) cobrando as dívidas do passado. Dos R$ 3,5 milhões que ficam, cerca de R$ 1.300.00 são para Saúde. Para a Educação vão outros R$ 1.300.000. O que sobra, é para administrar as demais secretarias e pagar aos servidores”.

Para comprovar a veracidade dos números apresentados, o prefeito autorizou aos secretários a fornecerem os documentos relativos ao que foi dito a qualquer rosarense que solicitar.

Fonte e foto assessoria