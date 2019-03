Primeira edição do Cine Somese de 2019 foi bem prestigiada

20/03/19 - 11:30:10

A primeira edição do ano do Cine Somese que exibiu o filme ‘Quase Deuses’ foi bastante prestigiada por estudantes, profissionais da área da saúde, professores e advogados na noite de ontem, 19, e tiveram pipoca e refrigerante inclusos.

Eles parabenizaram a instituição pela iniciativa de proporcionar um momento de interação a todos os presentes, além de promover um debate sobre o assunto abordado no filme e a realização de sorteio de livros e filmes.

A grande novidade dessa temporada do Cine Somese 2019 é que todos os participantes receberão um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, agradeceu a todos que prestigiaram a primeira edição desse ano e lembrou que a sessão é gratuita e aberta ao público. “O Cine Somese é um momento onde temos a oportunidade de assistirmos a um filme e debater sobre assuntos relevantes do nosso dia a dia. Nossa grande novidade é que todos os participantes receberão certificado”, destacou Dr. Aderval.

Segundo o coordenado do projeto, Dr. Anselmo Mariano, é uma honra poder reiniciar o Cine Somese nessa segunda temporada e exibir o filme Quase Deuses. “Ele é muito marcante porque mostra o relacionamento de um médico com seu ajudante e vemos o fator social e racial sendo abordados. Agradecemos a todos os participantes por prestigiarem esse retorno”, comentou Dr. Anselmo.

O médico do Trabalho, Dr. Celso Marques dos Santos, parabenizou a iniciativa da Somese e achou muitíssimo interessante a escolha do filme para o retorno do Cine Somese. “Uma plateia formada por jovens é um momento muito oportuno para se passar vários ensinamentos e trocar ideias sobre questões éticas de relacionamento, exibidos no filme e abordados no debate”, enfatizou o Dr. Celso.

Pela primeira vez no Cine Somese, a estudante de enfermagem, Maria Carla dos Santos, achou fantástico o evento e afirmou que não perderá mais nenhuma edição. “Estou saindo daqui mais motivada para correr atrás dos meus sonhos e parabenizo a Somese por proporcionar esse momento na minha vida e na dos outros jovens”, explicou Carla.

Fonte e foto assessoria